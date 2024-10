CRONACA VERA

Appalti pilotati e mazzette, indagine su Anas e Dogliani

Perquisizioni della Guardia di finanza in diverse sedi. Si indaga per corruzione e turbativa d'asta sulle strade di Lombardia e Nord Est. Nove coinvolti tra manager e funzionari. Nel mirino il Consorzio Stabile Sis del gruppo piemontese di Narzole

Sono in corso perquisizioni negli uffici dell’Anas. La Guardia di Finanza di Milano sta eseguendo perquisizioni in alcune sedi e nella struttura territoriale del capoluogo lombardo. L’indagine ipotizza i reati di corruzione e turbativa d’asta ed è coordinata dai pubblici ministeri di Milano Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri. Sono 9 le persone indagate, 3 società. Sarebbero almeno due i funzionari di Anas iscritti sul registro degli indagati dalla Procura di Milano che ha disposto 12 perquisizioni a carico di 9 persone e 3 società per corruzione e turbativa d’asta fra cui il Consorzio stabile Sis,

È il cuore dell’inchiesta milanese che vede 9 indagati per corruzione, turbativa d’asta e altri reati e che una serie di perquisizioni nelle sedi di Anas di Milano e Roma oltre che al Consorzio Stabile Sis. I personaggi chiave dell’indagine, secondo quanto emerge dal decreto di perquisizione firmato dai pm milanesi, sono i fratelli Stefano, Luigi e Marco Liani. In particolare, sottolineano i magistrati meneghini, “Luigi e Marco Liani, ex funzionari pubblici in virtù del pregresso ruolo rivestito presso Anas S.p.A., dopo aver interrotto li rapporto lavorativo con la società pubblica per passare all’imprenditoria privata, continuavano ad operare nel settore dell’edilizia pubblica e della costruzione e manutenzione di strade, autostrade, porti e aeroporti, attraverso società a loro riconducibili”.

Stefano Liani è stato dal 2015 al 2019 Responsabile della Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori di Anas, con l’incarico di seguire tutte le fasi preliminari al lancio della gara milionaria bandita nel 2019 sulla statale S.S. 340 Regina, variante della Tremezzina. In quel periodo, il responsabile coordinamento Nuove Opere di Anas era Eutimio Mucilli, che poi lo ha sostituto sostituiva nell'incarico di titolare della direzione Progettazione e realizzazione Lavori della Direzione Generale di Anas (fino al 2022) per poi assumere l'incarico di responsabile della Direzione Investimenti e Realizzazione. Stefano Liani, secondo l’accusa formulata dai pm Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi, avrebbe ricevuto dal Consorzio Stabile Sis una cifra complessiva di 485.896 euro, mentre Mucilli avrebbe intascato oltre 360 mila euro.

I due, sottolineano i magistrati milanesi, hanno insomma “percepito ingenti somme dal Consorzio Sis”, precisamente nel contesto temporale in cui questo si aggiudicava un ingentissimo appalto bandito dalla struttura di Anas diretta dai medesimi. Il sospetto dei magistrati è che “le somme percepite dai due pubblici ufficiali, fossero funzionali a garantire al Consorzio Sis la fedeltà e la benevolenza dei due alti dirigenti pubblici, nell’assegnazione ma anche nella successiva esecuzione del remunerativo appalto in questione”. Nella stessa vicenda è coinvolto anche Luigi Liani: avrebbe ottenuto una quota parte, pari a 70 mila euro, delle somme di denaro versate dal Consorzio Sis al fratello Stefano ed avendo ricoperto, prima di uscire in tempi più recenti da Anas, incarichi operativi proprio nell’appalto in questione.