"Ministro, ma quanto è bravo lei". Rosso e Zangrillo al Saliva show

Cric e Croc di Forza Italia mettono in scena un siparietto di reciproci complimenti sotto lo sguardo smarrito di un'altra corregionale, la vicepresidente Rossomando. Per l'assist il ministro doveva proprio scegliere il suo giannizzero? Forse sì, l'unico col coraggio di farlo - VIDEO

“Signor ministro, le devo fare i complimenti per la campagna di comunicazione, lei ha centrato il punto: i giovani non sono più tanto interessati al posto fisso, ma sicuramente al posto figo”. “Senatore, come lei ricordava, ai migliori talenti dobbiamo offrire prospettive non solo dal punto di vista economico…”. “Grazie signor ministro, per la risposta che mi soddisfa completamente anche perché da essa emerge che stiamo lavorando nella giusta direzione con ottimi risultati. Lei sta affrontando grandi temi tutti egregiamente”.

Concluso il question time a Palazzo Madama è incominciato il lavoro dei commessi prodighi a evitare che qualche sanatore passando accanto allo scranno di Roberto Rosso o a quelli del Governo dove aveva appena finito il suo intervento il ministro Paolo Zangrillo scivolasse sulla melassa, sparsa da entrambi nei rispettivi apprezzamenti in un ineguagliabile siparietto azzurro-piemontese, peraltro sotto gli occhi tra lo smarrito e il divertito di un’altra corregionale come la vicepresidente del Senato, la piddina Anna Rossomando.

Un copione preparato e messo in scena con sprezzo del ridicolo quello di Gianni e Pinotto di Forza Italia sul tema delle assunzioni nella pubblica amministrazione, materia affidata al dicastero del fratello dello storico medico di Silvio Berlusconi e celebrata con ipersalivazione da colui che di Zangrillo è il vice nella guida del partito in Piemonte. Palesemente compiaciuto del calembour sul posto fisso e figo, il senatore accompagnerà poi la risposta del suo “principale” con sorrisi di approvazione, nell’attesa della replica intrisa di tanto miele da far fare indigestione a un orso. Non meno riconoscente verso il suo vice, Zangrillo nella parte di colui che deve far finta di stupirsi di fronte a quelle (poche domande) e mostrare misurato compiacimento per i (tanti) complimenti.

Altri, in aula, contenendo l’ilarità si sono chiesti se tra tutti i senatori azzurri, proprio il suo giannizzero dovesse alzare la palla al ministro. Chissà, forse l’unico in grado di arrivare a tanto. In fondo, le coppie comiche funzionano proprio se la spalla sa fare il suo mestiere. Pensa a Stanlio e Ollio.