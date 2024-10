Ciak Azione

Dicono che… calzi a pennello il detto che Plutarco attribuisce a Cesare: “Meglio primo qui che secondo a Roma”. Da Azione è in corso il fuggi fuggi, ma gli ultimi rimasti guadagnano la promozione. È il caso di Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino, coppia politica di Giaveno che, invece di prendere l’uscita d’emergenza, è passata all’incasso. Lei ha raccolto il ruolo di commissario piemontese lasciato libero da Enrico Costa, che da un paio di settimane ha fatto il suo ingresso nel gruppo di Forza Italia alla Camera. Lui, 80 candeline spente quest’anno e quattro legislature da deputato alle spalle, si accomoderà nientedimeno che in segreteria nazionale dove potrà insegnare al collerico leader le qualità giuste per durare.