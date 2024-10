FASCE TRICOLORI

Scoppia una "bombetta" all'Anci: Meloni vuole Lo Russo presidente

Anticipata dalla missione a Terra Madre di Lollobrigida, la mossa della premier scombina i piani del centrosinistra. Ai suoi occhi il sindaco di Torino è meno insidioso di Manfredi e lascerebbe spazio al suo Biondi di L'Aquila. Cirio tessitore dietro le quinte ma la palla ora passa al Pd

Scoppia una bomba, per meglio dire una “bombetta” all’Anci. Il centrodestra sarebbe disponibile a sostenere Stefano Lo Russo, sindaco Pd di Torino, alla presidenza dell’associazione dei Comuni italiani. Quattro giorni fa il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, durante la visita a Terra Madre, nella sua veste riservatissima di emissario di Giorgia Meloni nella delicata partita della successione ad Antonio Decaro al vertice di via dei Prefetti, ha avuto un riservato incontro con Lo Russo. I due hanno parlato per una buona mezz’ora, lontani da occhi e soprattutto orecchi indiscreti nello stand di prodotti tipici pugliesi, avvolti dall’intenso profumo delle celebri bombette.

Anticipata dal colloquio con il “cognato d’Italia” la mossa della premier è destinata a provocare più di una crepa tra gli alleati e a scombinare i piani del centrosinistra. Un colpo di scena che riporta in corsa in primo cittadino subalpino, forse troppo prematuramente dato per tagliato fuori dalla contesa a causa dei giochi interni al suo stesso partito. Lo Russo, anzi, potrebbe a questo punto surclassare il candidato fino a oggi con maggiori chance, ovvero il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Per non dire di Beppe Sala, il sindaco di Milano autocandidatosi con minori possibilità rispetto al collega partenopeo, ma pur sempre un giocatore di serie A.

Se l’inquilino di Palazzo Marino oltre al sostegno dei sindaci lombardi di area dem starebbe facendo fatica ad allargare il perimetro dei suoi sostenitori, ben diverso il fronte a supporto di Manfredi. Dall’ex numero uno Decaro, passando per il già sindaco di Pesaro e oggi europarlamentare Matteo Ricci, l’appoggio al sindaco di Napoli è vasto, tanto a comprendere pure un palese endorsement di Matteo Salvini: “Saluto il prossimo presiedente dell’Anci”, disse il leader della Lega qualche tempo fa in visita sotto il Vesuvio. Piace a molti l’ex rettore dell’Università Federico II, ma non tanto a lei, Giorgia Meloni. O meglio, lei ha annusato il rischio di fornire il palco dell’Anci al probabile futuro candidato del centrosinistra alla presidenza della Campania. Agli occhi della premier, anche nella veste di leader di Fratelli d’Italia, Lo Russo appare meno insidioso dal punto di vista politico, poco popolare e noto, geograficamente distante dalla Capitale, moderato e prudente quanto basta anche nelle interlocuzioni con il Governo.

Da qui la missione torinese di Lollobrigida “sotto copertura” in occasione della kermesse alimentare e quell’incontro al riparo, dietro le sfrigolanti bombette, in cui si sarebbe definita la linea d’azione. In cucina, a preparare il piatto che risulterà indigesto a più d’uno, ovviamente uno chef stellato, maestro indiscusso nel dosare ingredienti e tempi di cottura qual è Alberto Cirio. Non stupisce che il governatore veda più che di buon occhio questa operazione che proietterebbe sulla scena nazionale l’altra metà della coppia della concordia istituzionale. Di fronte a quello scenario pari a una messe senza precedenti delle sue amate nocciole, Cirio è pure lui partito in missione, andando dal suo leader Antonio Tajani per convincerlo della bontà del disegno, incassando il viatico del vicepremier.

Questo, tuttavia, ha prodotto l’effetto collaterale di “sconfessare” un forzista come Roberto Pella, attuale reggente dell’Anci che non aveva esitato a esternare il suo sostegno a Manfredi con il non nascosto proposito di conservare il ruolo di vicario che già aveva con Decaro. Presidente e vicario entrambi piemontesi? Una “bestemmia” nell’associazione che proprio sulla rappresentanza territoriale fonda la sua ragione. Dunque, se lo schema caro a Meloni (ma non solo a lei) terrà, per il parlamentare biellese l’ambizione di restare numero due svanirà (il posto è già prenotato da Pier Luigi Biondi, sindaco FdI di L’Aquila), così come i propositi di quella parte del Pd che ha puntato tutte le fiches su Manfredi, già vedendo la sua investitura, tra un mese, proprio a Torino dove si terrà l’assemblea nazionale dell’Anci.

Ora, piuttosto, si dovrà vedere quale saranno le reazioni nel Pd, in particolare nell’entourage di Elly Schlein. La segreteria finora è rimasta silente ma a Palazzo Chigi avrebbero raccolto la sua volontà di arrivare a una scelta “condivisa”, evitando come da tradizione dell’associazione una conta tra candidature concorrenti. Men che meno una sfida fratricida.