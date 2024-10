DOPPIETTE

Stop alla caccia in Piemonte: irregolarità della Regione

Le associazioni animaliste ottengono la sospensione "cautelativa" da parte del Tar per quattro specie alpine. I giudici rimandano ulteriori valutazioni sui profili giuridici. La giunta regionale non avrebbe presentato un Piano faunistico venatorio aggiornato

Il Tar del Piemonte ha accolto l’istanza cautelare delle associazioni Oipa con Leal e Pro Natura contro il calendario venatorio 2024-2025 della Regione Piemonte riconoscendo l’esistenza di una “situazione di eccezionale gravità ed urgenza”. Lo affermano in una nota le associazioni animaliste e ambientaliste sottolineando che “il giudice amministrativo ha stabilito che questa misura era necessaria per proteggere la biodiversità della regione, rimandando ulteriori valutazioni sui profili giuridici della questione”. La sospensione riguarda quattro specie alpine: la pernice bianca, la coturnice, il fagiano di monte e la moretta.

Secondo Oipa, Leal e Pro Natura “la sospensione è stata motivata da diverse irregolarità riscontrate nel processo di approvazione del calendario”. In particolare, le associazioni hanno evidenziato la mancanza di trasparenza della Regione Piemonte che non ha pubblicato l’allegato C del calendario, che conteneva le contro motivazioni regionali rispetto al parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), obbligatorio ma non vincolante. “È stata inoltre messa in luce l’inadeguatezza della pianificazione in quanto non è stato presentato un Piano faunistico venatorio regionale aggiornato, cosa che solleva preoccupazioni riguardo alla gestione delle specie a rischio di estinzione come la moretta, la pernice bianca, la coturnice e il fagiano di monte”, concludono le associazioni evidenziato che questa decisione del Tar “rappresenta un’importante vittoria e un passo significativo nella tutela della fauna selvatica in Piemonte”.