“Ingiusto profitto” di oltre 2 milioni.

Chiara Ferragni verso il processo

Chiuse le indagini nei confronti dell'influencer e dell'ad delle aziende Balocco e Dolci Preziosi: truffa aggravata e pubblicità ingannevole per le vendite, a prezzi maggiorati e mascherate con iniziative benefiche, del pandoro e delle uova di Pasqua

Grazie alle sponsorizzazioni del “Pandoro Pink Christmas” della Balocco e delle “Uova di Pasqua” di Dolci Preziosi, le società di Chiara Ferragni avrebbero ottenuto un “ingiusto profitto” di 2 milioni e 225 mila euro. A tirare le somme sono i magistrati milanesi nell’avviso di chiusura indagini notificato all’influencer e agli altri protagonisti della vicenda: Fabio Damato, ex braccio destro della stessa Ferragni, Alessandra Balocco, presidente e ad dell’omonima azienda dolciaria cuneese, e Francesco Cannillo, patron di Dolci Preziosi. Al centro dell’inchiesta, coordinata dal pm Cristian Barilli e dall’aggiunto Eugenio Fusco e condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, ci sono i casi di presunta pubblicità ingannevole legata alle vendite, a prezzi maggiorati e mascherate con iniziative benefiche, avvenute tra il 2021 e il 2022.

I pm partono dall’operazione del pandoro Balocco che ha portato nelle casse di due delle società dell'influencer, la Tbs Crew e la Fenice, un “ingiusto profitto” di 1.075.000 + iva. Secondo i magistrati, sono stati venduti “almeno 362.577 pandori Balocco Pink Christmas, Limited Edition Chiara Ferragni” attraverso un’operazione solo all’apparenza legata a un’iniziativa benefica a favore dell’ospedale Regina Margherita di Torino, che in realtà aveva già ricevuto dalla Balocco un pagamento una tantum di 50 mila euro, senza “nessuna correlazione” tra “tale pagamento e i profitti derivanti dalla vendita del prodotto pandoro Balocco Pink Christmas”. I pandori furono commercializzati “al costo medio di acquisto pari a circa 9,37 euro per confezione, a fronte di circa 3,68 euro del Pandoro Balocco tradizionale, così rafforzando nel pubblico la convinzione che la differenza di prezzo andasse a beneficio dell’Ospedale Regina Margherita di Torino”, sottolineano i pm in un passaggio del provvedimento. L’accusa di truffa aggravata ruota attorno alla “pubblicità ingannevole” condotta dall’influencer via social media e web con una serie di “informazioni fuorvianti” per il pubblico.

Stesso discorso per l’operazione delle uova di “Uova di Pasqua” di Dolci Preziosi, spacciata come iniziativa benefica a favore dell’impresa sociale “I bambini delle fate”. Anche in questo caso è attraverso alcune sue società che l’influencer avrebbe ottenuto un ingiusto profitto: prima di 400mila euro + iva pagati a Sisterhood e Fenice e poi altri 750mila + iva versati Tbs Crew e Fenice. E anche in questo caso, i magistrati puntano il dito sulla “pubblicità ingannevole” realizzata da Chiara Ferragni e sulle “informazioni fuorvianti” fornite dall’influencer, come “usiamo la Pasqua per fare del bene [?] le mie uova supportano i bambini delle fate [?] per me era molto importante fare anche del bene tramite queste uova e quindi sosteniamo questa impresa sociale”. Così a guadagnarci, sempre stando all’accusa formulata dai pm milanesi, sarebbero stati anche altri protagonisti della vicenda. “Tutti conseguivano – puntualizzano i pm – profitto non patrimoniale derivante dal ritorno di immagine legato alla prospettata iniziativa benefica”.