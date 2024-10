ALTA TENSIONE

Morto Perino, volto storico No Tav

È morto, a 78 anni, Alberto Perino, uno dei volti storici del movimento No Tav che da oltre 30 anni contrasta la linea internazionale ad alta velocità Torino-Lione. Nella “sua” Valle di Susa era conosciuto da tutti, sempre in prima fila in tutte le manifestazioni: le grandi marce con decine di migliaia di partecipanti, gli incontri promossi dagli attivisti e soprattutto le proteste storiche del dicembre 2005.

Passione e tenacia hanno contraddistinto la sua militanza in un fronte in cui hanno avuto la meglio le frange più violente rappresentante dagli antagonisti dei centri sociali: una deviazione rispetto allo spirito originario del movimento cui non seppe porre argine.

Malato da tempo, è mancato la scorsa notte nella sua abitazione. A febbraio, dopo i fogli di via notificati a una cinquantina di simpatizzanti e attivisti No Tav, aveva invitato a “resistere, resistere e ancora resistere cercando di non farci spaventare. Alla criminalizzazione del dissenso – aveva aggiunto – bisogna reagire non accettando le leggi ingiuste perché, come diceva Gandhi, se una legge è ingiusta deve essere violata”.