Il tifo di Chiarelli

Dicono che... non l’abbiano presa affatto bene a Novara. Non è passata inosservata, infatti, la presenza dell’assessore allo Sport della Regione Piemonte Marina Chiarelli alla presentazione della Reale Mutua Fenera Chieri di pallavolo femminile, rivale storico del team di Novara.

“Ieri è andata a rendere omaggio alla squadra torinese dopo aver disertato martedì la presentazione della Igor, il fiore all’occhiello dello sport nella sua città” fanno notare i più maliziosi. E così in Piemonte pure lo sport si tinge di giallo. Anche perché Chiarelli non è stata l’unica esponente di Fratelli d’Italia a marcare visita alla presentazione della Igor: pare non si sia visto neanche il vicesindaco di Novara Ivan De Grandis e men che meno il senatore Gaetano Nastri. Qualcuno fa risalire il gelo alla conferenza stampa dello scorso maggio, in cui il club aveva invitato come “graditi ospiti” tutto lo stato maggiore di FdI, dal ministro Crosetto a Nastri passando per l’allora vicesindaca Chiarelli. Un invito tanto selettivo, in piena campagna elettorale, rischiava di essere letto come una scelta di campo da parte del club novarese e così, di fronte a qualche rimostranza, il club decise di annullare l’appuntamento. Che quell’incidente diplomatico abbia lasciato qualche strascico?