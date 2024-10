ECONOMIA DOMESTICA

Crescita in frenata, consumi al palo

L'Istat taglia allo 0,4% l'indice per il 2024. La revisione del secondo trimestre delinea un netto rallentamento del commercio. La propensione alla spesa rischia di consolidarsi molto al di sotto dei valori pre-Covid. A soffrire di più i piccoli negozi

Nei primi sei mesi dell’anno l’economia italiana ha registrato una crescita del +0,4% invece che del +0,6% calcolato finora. Lo comunica l’Istat in merito alla revisione dei conti economici trimestrali, e solleva incognite pesanti sul +1% di crescita confermato dal Governo nel nuovo Piano strutturale di bilancio e confermato ieri dal ministro Giancarlo Giorgetti. Si tratterebbe di revisioni delle serie storiche, una questione di calcoli statistici, ma questo potrebbe portare a ricadute sugli obiettivi del Governo Meloni, e sulle assunzioni di base di un programma pluriennale di finanza pubblica già annunciato come complesso al punto da rendere necessari “sacrifici per tutti”.

La situazione è allarmante. “La spesa delle famiglie è sostanzialmente ferma, le vendite sono in crollo per i piccoli negozi – avverte Confesercenti –. Il quadro tracciato dai dati Istat è preoccupante: la revisione del secondo trimestre delinea un netto rallentamento dei consumi, e le valutazioni negative sulla dinamica della spesa delle famiglie sono confermate purtroppo anche dai dati sulle vendite al dettaglio di agosto: per le imprese operanti su piccole superfici si evidenzia un calo del -0,9%, nonostante il traino dei saldi estivi”. La spesa delle famiglie registra infatti nella nuova revisione dei Conti nazionali una contrazione nel primo semestre dell'anno dell’1,3% (+0,2% nella precedente versione), mentre la propensione al consumo, dunque, rischia di consolidarsi molto al di sotto dei valori pre-Covid. E la totale assenza della spinta propulsiva dei consumi è confermata se consideriamo i dati sulle vendite al dettaglio: il dato odierno, relativo ad agosto, a fronte di una variazione tendenziale media positiva in valore, pari a 0,8%, che in volume diventa 0,2%, evidenzia un vero e proprio tonfo per i piccoli negozi, - 0,9% in valore, mentre le vendite della grande distribuzione crescono del 3%.

“L’aumento dell’occupazione e dei redditi delle famiglie non si traduce ancora dunque in aumento di spesa – sottolinea Confesercenti –. Una situazione di stasi e di incertezza da cui il quadro dipinto dal Psb non aiuta ad uscire, visto che non pone al centro dell’agenda economica la necessità di ridare impulso alla ripresa dei consumi. Dichiarazioni su una nuova austerity in arrivo potrebbero rallentare ulteriormente la spesa delle famiglie, il cui contributo alla crescita continua a calare: la quota dei consumi sul Pil è, infatti, ulteriormente diminuita nel secondo trimestre dell'anno e risulta ora pari al 56,9%, in confronto al 59,9% del 2014”. Per questo, secondo l’organizzazione degli esercenti, la prossima manovra finanziaria dovrà necessariamente assegnare priorità al sostegno dei redditi delle famiglie attraverso la leva fiscale: l’accorpamento delle aliquote di imposta gravanti sui redditi e la conferma del taglio del cuneo contributivo sono fondamentali in questa direzione. Nell’ottica del piano strutturale di bilancio, Confesercenti ribadisce inoltre la necessità di intervenire sulla detassazione degli incrementi salariali derivanti dai rinnovi contrattuali, oltre che a mettere in campo misure organiche di sostegno per le piccole attività commerciali, per dare certezze e aspettative a famiglie ed imprese.