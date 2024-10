ECONOMIA DOMESTICA

Il Piemonte è l'Eldorado, assicura Ambrosetti. Per soli 140mila euro

Altro colpo della strategia di comunicazione del presidente Cirio, un blasonato ente terzo gli fa i complimenti e descrive una regione attrattiva per investimenti da mezzo mondo. Dove tutto funziona alla perfezione. Dai chip all’aerospazio, il cielo è un limite già superato

“Il Financial Times pone il Piemonte sesta regione in Europa per attrazione degli investimenti esteri e segnala un miglioramento continuo da questo punto di vista”. Dall’ultimo piano del Grattacielo, il ceo di Ambrosetti Valerio De Molli magnifica le sorti progressive del Piemonte: “E mi piace segnalare che un miglioramento continuo è molto meglio della perfezione in ritardo, quindi complimenti all’ultimo quinquennio di gestione della Regione perché questo ha permesso di scalare posizioni in classifica”. Non può che gongolare il governatore del Piemonte Alberto Cirio accomodato in platea. Una fotografia talmente positiva da risultare persino difficile scorgere il profilo del Piemonte odierno

Sfogliando le decine di pagine del report commissionato ad Ambrosetti sull’attrattività del Piemonte, costato 139.000 euro e che ha impegnato il centro studi per un anno e mezzo, è difficile trovare una critica, un punto sul quale migliorare. Nello studio, che compara il Piemonte con le altre regioni italiane, le notizie positive sono moltissime ma viene sottolineato in particolare il boom degli investimenti esteri: tra il 2019 e il 2021 è stata la prima Regione del centronord per crescita degli investimenti esteri, col fatturato delle imprese straniere cresciuto del 44%. E tutto questo prima che arrivasse Silicon Box con l’investimento da 3,2 miliardi di euro a Novara, ampiamente celebrato anche oggi in attesa della nomina di un commissario ad hoc.

Le cattive notizie sono da cercare col lanternino e non arrivano certo dal report. Qualcuno in platea ricorda che giusto ieri l’altro la Fim-Cisl ha diffuso un report dove si segnala la produzione in calo del 68,4% nei primi 9 mesi del 2024. Sul palco le (poche) critiche arrivano solo dagli imprenditori, che chiedono personale formato. La strategicità della formazione è sottolineata dalla vicepresidente e assessora al Lavoro Elena Chiorino, che insiste sul progetto delle Academy e spera nel reshoring.

Tutti chiedono di accelerare sulle infrastrutture strategiche. Ma anche tra le (grandi) imprese invitate, tra cui Novartis, Lavazza, Alstom, si guarda al positivo. Massimo Comparini di Leonardo parla di una forza lavoro piemontese cresciuta del 35%, mentre il fatturato addirittura del 40%. Ma anche negli interventi dei manager ci sono diversi momenti scontati, che insistono sul fare sempre meglio senza soffermarsi sul come, finendo nella retorica motivazionale. Non teme la fine di Icaro Antonio Casu, ceo di Italdesign, che vuole la sua impresa “sempre in alto, sempre verso il sole”.

Lo studio di Ambrosetti ha analizzato l'andamento di 50 indicatori di performance (Kpi) dell'attrattività per imprese e investitori evidenziando tra le aree di eccellenze l’aerospazio, l'agroalimentare e la formazione. Nel complesso, secondo lo studio, la regione nell'ultimo anno è cresciuta o ha consolidato il suo posizionamento nell'87,2% degli indicatori e del73,9% rispetto al periodo pre Covid. In particolare, i dati rilevano che in Piemonte la capacità attrattiva verso operatori e investitori multinazionali è la più alta tra tutte le regioni del Nord mentre tra ambiti di miglioramento figurano la spesa in R&S da parte delle imprese, ridotta negli ultimi anni, i rapporti di lavoro in apprendistato, calati in un quinquennio del 3,2%, e la durata media dei procedimenti giudiziari che nel 2022 hanno toccato i 217 giorni

Cinque le macro aree su cui si è concentrato lo studio: nella Competitività economica e industriale, il Piemonte presenta il quarto più alto valore aggiunto per azienda (919mila euro) e una crescente incidenza del valore aggiunto manifatturiero (al 4° posto per aumento negli ultimi 15 anni rispetto ad una decrescita media nazionale). Nella macro-area Capacità innovativa e talenti il Piemonte può contare su un sistema formativo d'eccellenza e internazionalizzato, con il più elevato tasso di immatricolati universitari stranieri in Italia (9,9% sul totale degli immatricolati nell'a.a. 2022/2023), e sulla presenza di numerosi poli di innovazione, cluster e incubatori. Quanto a Infrastrutture, reti e connettività'', da un lato emerge come il Piemonte sia uno dei territori a maggiore dotazione infrastrutturale (3° in Italia per densità della rete ferroviaria e 4° per densità della rete stradale), dall'altro viene evidenziato il suo ruolo di hub logistico grazie alla posizione strategica all'incrocio delle 2 reti Tent europee e alla presenza di interporti. In tema di Inclusione, servizi per la società e sostenibilità ambientale, il Piemonte si distingue per l'efficienza dei servizi di assistenza sanitaria, infine per la macro-area Cultura, turismo e stile di vita, vanta la quarta maggiore quota di visitatori dei musei, un patrimonio storico di eccellenza, offre occasioni di intrattenimento con eventi di primo piano internazionale e possiede un'ampia scelta di eccellenze gastronomiche.

''Abbiamo fatto fare un check up per sapere cosa in Piemonte funziona e in cosa si potrebbe fare meglio e dai dati emergi il grande lavoro che si è fatto negli ultimi anni – ha commentato Cirio –. Oggi il Piemonte è più competitivo, più forte, più attrattivo, siamo tra le prime regioni d'Italia per quanto riguarda il mondo delle imprese e del lavoro, per esempio siamo davanti alle altre regioni del Nord per quanto riguarda l'aerospazio, l'industria dell'auto, i numeri degli studenti stranieri che vengono a studiare nelle università piemontesi''. Tutto rose e fiori? Un po' troppo persino per l'ottimista Cirio: “Ovviamente accanto alle luci non dobbiamo nascondere anche gli elementi di difficoltà e proprio studi come questo ci indicano dove il bisogno è maggiore e su cui, dunque, dobbiamo concentrare gli interventi necessari. Per esempio, il settore dell'auto è quello su cui poniamo le maggiori attenzioni da un lato per favorire da un lato chi c'è, Stellantis perché continui a investire, e dall'altro qualsiasi altro produttore voglia venire ad investire in Piemonte''. Per quanto riguarda il futuro,Cirio ha osservato: ''Dobbiamo continuare ad andare bene dove stiamo andando bene, nell'export, nell'agroalimentare, nel food, nell'eccellenza non dimenticando, però – ha concluso – che l'industria manifatturiera paga un terzo degli stipendi in Piemonte per cui dobbiamo concentrarci sul mercato dell'auto''.