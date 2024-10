POLITICA & POLTRONE

Il Pd si tiene stretta la Sanità. Mire di FdI sulla commissione

Manovre per uno dei posti strategici nella Conferenza delle Regioni. Fa gola al neo assessore meloniano, ma le possibilità sono minime. Al Piemonte nell'era Bonaccini, poi Icardi dovette fare un passo indietro. Lo sguardo alle elezioni regionali di novembre

Un posto che il Pd non ha alcuna intenzione di mollare, men che meno di farselo portar via da Fratelli d’Italia pigliatutto. L’ambìta poltrona di coordinatore della commissione Salute in Conferenza delle Regioni è stata ceduta, ieri l’altro, dal suo titolare Raffaele Donini, assessore dell’Emilia-Romagna, al suo collega piemontese Federico Riboldi, ma è stato solo per un momentaneo impedimento.

“Un onore coordinare e presiedere per la prima volta la commissione Salute”, ha scritto in un post il meloniano Riboldi al suo esordio nell’esercizio del ruolo di vicario. Difficilmente, però, il Piemonte potrà salire da quella posizione tornando, come in un non lontano passato alla titolarità della materia in seno all’organismo presieduto dal governatore leghista del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e che proprio sulle questioni della sanità vede il terreno più complicato, ma anche più importante nel rapporto delle Regioni con il Governo.

Che il nuovo titolare della sanità piemontese, così come il suo partito, abbia messo gli occhi su quel posto non è un mistero, anzi da quelle parti c’è chi lo riterrebbe una sorta di diritto acquisito con una interpretazione probabilmente troppo estensiva del concetto di filiera che parte da Palazzo Chigi, passa per il ministero della Salute e arriva alla strategica commissione della Conferenza delle Regioni. Un ragionamento che, tuttavia, cozza con le regole non scritte, ma fino ad oggi osservate, pur incrociando un passaggio importante come quello delle imminenti elezioni regionali proprio in Emilia-Romagna, oltre che in Liguria e in Umbria.

Il bilanciamento tra fronti politici opposti, nella distribuzione dei posti nel consesso tra le Regioni, si gioca soprattutto su tre posti, ovvero la presidenza e il coordinamento delle due commissioni più pesanti che sono quella Affari Finanziari e Salute. La conferma dei pesi e contrappesi appare molto chiara e riguarda proprio il Piemonte, quando alla presidenza della Conferenza il leghista Fedriga subentra all’allora governatore emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini. Con un esponente del Pd alla guida, la commissione Salute era guidata da un assessore di centrodestra, in quel caso dal leghista Luigi Icardi, che dopo il voto dello scorso giugno cederà la sanità piemontese a Riboldi. Ma quando Bonaccini lascia e nella primavera del 2021 arriva il presidente del Friuli-Venezia Giulia serve un ribilanciamento, che si fa con un passo indietro di Icardi il quale lascia la guida della commissione a Donini e ne diventa il vice con ruolo di vicario. Pare che all’epoca a sostenere questo cambio sia stato anche e soprattutto Matteo Salvini, il quale avrebbe preferito mantenere alla Lombardia le redini degli Affari Finanziari e “sacrificare” la conduzione piemontese della sanità.

Una mossa quella del leader della Lega che finirà, ben presto per assomigliare a un boomerang, visto che all’epoca ad occuparsi delle finanze della Lombardia era il leghista Davide Carlo Caparini, ma nella seconda giunta di Attilio Fontana quella delega passerà a Marco Alparone che dopo una militanza in Forza Italia è passato nelle file di Giorgia Meloni e con quella casacca oggi siede anche a capo della commissione Affari Finanziari in Conferenza delle Regioni. E questo rappresenterebbe un ulteriore ostacolo per Riboldi che al bilanciamento tra centrodestra e centrosinistra di cui si è detto dovrebbe anche mettere in conto l’indigeribilità per molti di un’occupazione “fraterna” di entrambe le commissioni di maggior rilievo.

Le ambizioni del “federale” alessandrino cui Alberto Cirio ha assegnato la delega più pesante e più complessa sono e restano legittime, così come innegabile la non nascosta famelicità di posti del suo partito, ma le possibilità di tramutarle nel concreto appaiono veramente esigue. A meno che le elezioni nella rossa Emilia-Romagna arridano al centrodestra con un tellurico ribaltone di inediti effetti. Ma a quel punto, per il Pd e il centrosinistra quello della commissione Salute sarebbe l’ultimo dei problemi.