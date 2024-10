ALTA TENSIONE

Allerta a Torino per il 7 ottobre, vietate manifestazioni pro Pal

La Questura ha prescritto ai comitati organizzatori di svolgere iniziative in data diversa ed esclusivamente in forma statica. Lunedì è stata annunciata una fiaccolata con partenza da piazza Castello. Occhi puntati a Roma per il corteo non autorizzato di oggi

“In riferimento alle manifestazioni pro Palestina in programma per il prossimo 7 ottobre” a Torino “si comunica che il questore ha prescritto ai comitati organizzatori di svolgere le medesime in data diversa ed esclusivamente in forma statica”. È quanto disposto della questura del capoluogo piemontese nel giorno in cui è massina l’allerta a Roma per il corteo non autorizzato che si svolgerà nel pomeriggio a un anno dall’eccidio perpetrato da Hamas. Nel capoluogo piemontese è stata finora annunciata per lunedì prossimo una fiaccolata con partenza da piazza Castello.

“Lo svolgimento di predette manifestazioni – si legge nella nota redatta dal neo questore Paolo Sirna – si colloca infatti nella cornice di una ampia e diffusa mobilitazione indetta nel ricordo del primo anniversario dell’attacco allo Stato di Israele da parte delle frange palestinesi riconducibili al movimento di Hamas sfociato nell’uccisione, il 7 ottobre dello scorso anno, di numerose vittime e nel rapimento di altrettante persone alcune delle quali decedute durante il conflitto”. “In una data così fortemente simbolica, poiché coincidente con l’eccidio commesso ai danni della popolazione israeliana, non può escludersi – è la conclusione – che i manifestanti possano essere indotti a compiere azioni lesive e contrarie all’ordine e alla sicurezza pubblica”.