SACRO & PROFANO

Il papa tuona contro l'aborto, la diocesi di Torino attacca i pro-life

Critica la "Stanza dell'ascolto" al Sant'Anna e il suo promotore, l’assessore Marrone, senza però "sporcarsi le mani", affidando il compito alla cattodem Canalis. Ovviamente, senza contradditorio. Il vescovo di Pinerolo gioca fuori casa e sogna Ivrea

La settimana scorsa, sull’onda della “Giornata internazionale per l’aborto libero e sicuro” – libero non certo per il nascituro – promossa dalla Cgil, è stata organizzata una manifestazione davanti all’ospedale Sant’Anna di Torino dove è stata duramente contestata la “Stanza dell’ascolto”, voluta dalla Regione Piemonte e, segnatamente, dall’assessore alle Politiche sociali, Maurizio Marrone. In un tempo di tensioni e contraddizioni forti, di fronte al dramma dell’aborto, tutti dovrebbero rallegrarsi di una iniziativa che mette al centro l’ascolto al fine di poter trovare sostegno e consiglio, conforto e luce, proprio in un momento così delicato nella vita di una donna come quello della gravidanza. Oltretutto, la Regione con la “Stanza dell’ascolto” non ha fatto altro che dare pieno adempimento alla lettera e allo spirito della legge 194 e pertanto la Chiesa in primis dovrebbe essere lieta, specialmente dopo le inequivocabili parole di papa Francesco che – per una volta – hanno gettato nello sconforto i progressisti. Invece no. Ecco che sulla Voce e il Tempo, organo della diocesi, sul numero in distribuzione in tutte le parrocchie (o quasi, perché molte da tempo non lo vogliono più) la Chiesa torinese attacca l’iniziativa e l’assessore Marrone con una faziosità che nemmeno la tipica ipocrisia ecclesiastica riesce a mascherare, ma lo fa non “sporcandosi le mani” e dando ampio spazio alle arrampicature sui vetri della cattodem, consigliera regionale, Monica Canalis e senza che Marrone possa dire la propria, cioè senza contradditorio.

Aveva dunque ragioni da vendere l’ex vicesindaco, Marco Calgaro quando, quest’estate, sosteneva che il giornale diocesano era diventato il megafono del Pd. Ma la cosa più grave è che la diocesi, invece di difendere un’iniziativa volta a proteggere la maternità e la vita, sposi la tesi secondo cui «bisognerebbe garantire più finanziamenti ai consultori familiari» invece che sostenere le associazioni di volontariato pro-life. Come sempre, nascondersi dietro un dito, non serve a nulla. Tutti sanno che i consultori (in mano alla sinistra) sono solo il “passaggio verso l’aborto”. Come può il giornale diocesano affermare questa tesi e non plaudire al fatto che nessuno ha mai sostenuto così generosamente le associazioni pro-life, come la giunta di Alberto Cirio? Forse perché ha l’imperdonabile peccato originale di non essere del Pd?

Infine, per chi conosce gli anfratti del mondo cattolico torinese, non è sfuggito l’accenno al “buono” – quanto ininfluente, anche politicamente – Valter Boero messo in contrapposizione al “cattivo” Maurizio Marrone. Solo a Torino la Chiesa attacca gli amici e accarezza i nemici della vita per paura di prendersi le contumelie di radical e liberal. Eppure, sul tema dell’aborto il Santo Padre ha usato parole senza ambiguità: «Un aborto è un omicidio, si uccide un essere umano». Di più, ha pure annunciato l’inizio del processo di beatificazione di re Baldovino del Belgio il quale, contro il parere del “mafioso di San Gallo”, cardinale Godfried Danneels, preferì abdicare piuttosto che promulgare con la sua firma la legge sull’aborto. Ricordiamo agli immemori che la nostra legge n. 194 porta, sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1978, la firma – apposta senza esitazioni solo dopo pochi giorni dall’approvazione – di Giovanni Leone (Presidente della Repubblica), Giulio Andreotti (presidente del Consiglio), Tina Anselmi (ministro della sanità), Francesco Bonifacio (guardasigilli), Tommaso Morlino e Filippo Maria Pandolfi. Tutti democristiani.

Sulla convocazione diocesana di ieri per l’inizio dell’anno pastorale a Torino avremo modo di commentare. Per adesso alcuni interventi – in particolare due, tra cui una religiosa – sono parsi quelli di due mimi ai quali hanno chiesto di rappresentare il comune sentire, specialmente da parte del clero. Per alcuni aspetti, sembrava una riunione del comitato centrale del partito comunista della Corea del Nord. In prima fila la gerarchia “boariniana” doc e di complemento, con l’ausiliare, monsignor Alessandro Giraudo, l’eminenza grigia monsignor Mauro Rivella, i dioscuri don Michele Roselli e don Mario Aversano, tutti schierati con il loro ispiratore, magister e mentore, il venerando nonagenario don Giovanni Ferretti, grande esperto di pastorale filosofica.

Si è svolta ad Ascoli Piceno, il 28 settembre scorso, l’Assemblea diocesana che ha visto riunito un folto gruppo di preti, diaconi e laici, per ascoltare le parole alate del vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero, che ha trattato il tema: “La Chiesa sa testimoniare la speranza con parole e opere di Vangelo?”. Come era prevedibile, egli ha stigmatizzato coloro che sono nostalgici del passato, atteggiamento assolutamente non cristiano, «né a livello personale, né a livello di Chiesa». Ha poi parlato della speranza, tutta terrena, e della salvezza citando, al posto del ricco repertorio della Sacra Scrittura, il per lui consueto Vasco Rossi e la sua celebre canzone Sally, definendo la Chiesa come «l’insieme di coloro che ci credono. Non coloro che credono che esista Dio – questo è facile! –, ma di coloro che credono che Dio ha riversato nel tuo cuore – e continua a farlo – lo Spirito Santo. Tu sei cristiano in quanto credi nelle piccole e nelle grandi cose». Come si vede, siamo agli antipodi di Benedetto XVI che metteva in guardia dal dare per scontato Dio. Manca poi, nella dogmatica di Derio – guarda caso! – proprio la seconda Persona della SS. Trinità, Gesù Cristo Salvatore e Redentore. Si passa cioè dall’inaccessibile e scontato Eterno Padre al Paraclito, declinato in forma politica.

Naturalmente i fedeli piceni, alle affabulazioni di Derio, abituati alla severa cristologia di monsignor Giovanni D’Ercole – obbligato alle dimissioni dal papa per aver difeso la libertà della Chiesa durante il lockdown – sono andati in visibilio, reputando fortunati i pinerolesi che hanno un vescovo di tal fatta e considerando quanti abbondanti saranno i frutti della sua pastorale tanto avanzata. Qualcuno, meno obnubilato dalle parole dell’immaginifico di Fossano, si è domandato che tipo di diocesi sia mai Pinerolo. E hanno scoperto che da decenni non si hanno ordinazioni, i preti attivi con parrocchia, piuttosto attempati, non arrivano a quindici, con il resto è tutto affidato ai neocatecumenali di Kiko Argüello, i quali hanno i loro preti, la loro pastorale e le loro liturgie. Una diocesi nella diocesi, che Derio non ama ma rispetto alla quale, non avendo alternative di vocazioni, non può fare nulla. Considerata la situazione, sembra che il nuovo Nunzio non vedrebbe male l’accorpamento – come già avvenuto per Susa – di Pinerolo con Torino traslando Derio altrove, magari ad Ivrea, dove la numerosa (si fa per dire) schiera degli ottuagenari progressisti attende un nuovo Bettazzi. Molto contento invece il vescovo locale, il pugliese monsignor Gianpiero Palmieri, che dal prestigioso incarico di vicegerente di Roma è stato catapultato ad Ascoli Piceno su disposizione diretta del papa. Un trombato eccellente.

Sta per arrivare in dirittura d’arrivo il rito amazzonico della Messa. Come sempre avvenuto, per farlo digerire, si entrerà in una fase «sperimentale» di tre anni e poi, una volta promulgato, si estenderà a piacimento. Esso è giustificato dal «pluralismo liturgico» stabilito dal Concilio Vaticano II che deve funzionare per tutti meno per quel rito, la Messa antica o tridentina, che per secoli ha santificato la Chiesa. Accanto al rito amazzonico è all’esame un altro rito inculturato legato al paganesimo, il rito Maya. Esso contiene azioni liturgiche basate e tratte da azioni pagane ed è stato redatto con il coinvolgimento di monsignor Aurelio García Macías, sottosegretario del Dicastero per il culto divino.