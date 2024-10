GRANA PADANA

Salvini fonda la "santa alleanza" ma nella Lega la star è Vannacci

Cordone in difesa del Capitano "vittima" ed "eroe" che rischia il carcere per la vicenda Open Arms. L'Autonomia è l'ultimo collante tra il Carroccio del passato e la nuova identità di destra. Tutti pazzi per il generale: "Se non fa il suo partito si prende il nostro"

“Noi non molliamo, noi non molliamo”. Lo ripete Matteo Salvini, più volte, dopo aver iniziato il suo intervento con “un eterno grazie a Bossi e Maroni per averci accompagnato fino a qua”. Il palco di Pontida 2024 parla diverse lingue, quelle dei tanti ospiti stranieri. La kermesse degli adulti, dopo il fuori-programma di sabato con l’attacco dei giovani padani ad Antonio Tajani, lo “scafista” colpevole di voler dare la cittadinanza ai migranti, oggi ha avuto al centro l’autonomia differenziata, traguardo storico da mostrare ai militanti del pratone “dopo 30 anni di lotta ostinata, magari cambiando strategia” e la gara alla solidarietà allo stesso segretario finito al centro di “processo vergognoso”, come l’ha definito il presidente ungherese Victor Orban, l’ospite più illustre della delegazione sovranista che ha fatto da corollario alla manifestazione.

L’autonomia è il tema che unisce la vecchia e nuova Lega, forse l’ultimo e unico collante. Tutti i big leghisti la rivendicano. Lo fa Roberto Calderoli, il ministro che ha firmato il testo di legge, spiegando “di aver mantenuto la promessa di Pontida dello scorso anno, di aver portato i fatti”; lo fanno i governatori, a partire dal veneto Luca Zaia, che dice di non temere “un referendum che ancora non c’è. Portiamo una riforma per tutto il Paese, non siamo per l’equa condivisione del malessere ma per l’equa condivisione del benessere”. Dalla Lombardia Attilio Fontana chiede di “essere messo nelle condizioni di governare meglio, di spendere i nostri soldi nel modo migliore che riteniamo”. Spetta al capogruppo alla Camera e leader del Carroccio piemontese Riccardo Molinari sparare bordate all’opposizione: “In tutta Europa la sinistra è a favore dell’autonomia locale dei Comuni delle Regioni, ma non in Italia. Sembrerebbe che la sinistra italiana abbia trovato un punto d’incontro nel centralismo. Ma non è così: la verità è che le sinistre italiane del campo largo hanno trovato l’unità nella difesa dell’incompetenza. Perché autonomia significa responsabilità. Quando loro parlano di due Italie diverse non parlano del Paese che sarà, bensì del Paese di oggi. Se migliaia di cittadini del Mezzogiorno sono costretti a venirsi a curare al nord, la colpa non è dell’autonomia, bensì di quei governatori della sinistra che hanno buttato i nostri soldi per fare marchette elettorali, invece di dare servizi ai loro cittadini”, ha concluso forse facendo gesti scaramantici pensando alle ultime vicende della sua Regione.

Ma la vera battaglia è la difesa del Capitano, “vittima” del processo Open Arms. Tra i sodali dell’internazionale sovranista Orban è quello che parla più a lungo, arrivando a dire dell’amico italiano che “è un eroe”, l’eroe dei patrioti europei “per aver difeso i confini”. L’ungherese, dopo aver rivendicato “zero immigrati nel mio paese”, chiede addirittura di “occupare Bruxelles e di lasciare lì i migranti”. Salvini incassa poi la solidarietà anche dell’olandese Geert Wilders, degli austriaci di Fpo, di André Ventura di Chega, la formazione portoghese e degli spagnoli di Vox. Tutti a Pontida per “accompagnarlo” idealmente a Palermo, per il processo ormai alle battute finali, dove rischia 6 anni di carcere per il sequestro dei migranti nell’agosto del 2019.

Salvini ha parlato per ultimo, per circa venti minuti, in camicia bianca, con al suo fianco ministri e governatori della Lega e l’europarlamentare Roberto Vannacci, vera star della kermesse. Il generale “al contrario”, alla sua prima Pontida, ha fatto letteralmente il bagno di folla, richiestissimo per selfie e “maschie” strette di mano. “Non è un assedio ma un piacevole momento”, ha detto ai cronisti mostrando orgoglioso l’impronta del rossetto che gli lasciato sulla guancia una militante, baciandolo e definendola: “Una medaglia”. E su un’eventuale e prossima tessera della Lega, Vannacci ha risposto: “Ne parleremo, vedremo ma ciò non toglie nulla: io sono qua con la Lega e faccio campagna elettorale per la Lega”. Ancora una volta scaccia l’ipotesi di dar vita a una sua formazione politica: “Il partito per me non è un taxi, resto con voi”, ha detto agli attivisti non escludendo la presentazione di una sua mozione al prossimo congresso. Una sorta di ipoteca, è sembrato a qualche dirigente scafato, dopo aver preteso (e ottenuto) numerosi posti per suoi sostenitori nelle liste alle elezioni regionali. “Se non si fa un partito suo mette tutte le condizioni per conquistare il nostro”, commenta un colonnello della vecchia guardia.

Nell’area antistante l’enorme palco – dove campeggiava lo slogan 2024 di Pontida, edizione numero 36, “Non è un reato difendere i confini” – sul pratone infangato, tra gli stand con prodotti tipici e la solita paccottiglia di gadget, i militanti hanno seguito il palinsesto alternando sbagli ad applausi. Molti di loro non ha mai perso la speranza di essere “padroni a casa nostra”, come recita la scritta verde che corre lungo il muro di Pontida.

“Solo forti e uniti si vince, da nord e sud, dalla Val d’Aosta alla Sicilia – ha detto Salvini tentando di galvanizzare una platea a tratti piuttosto fredda –. La presenza della Lega al governo è garanzia che aiutiamo gli italiani che hanno bisogno, siamo al governo per aumentare gli stipendi ai lavoratori, se qualcuno deve pagare di più paghino banchieri e non operai”, ha proseguito, ribadendo quanto detto poco prima dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che aveva chiarito le sue frasi sulla manovra di sacrifici, dopo l’intervista a Bloomberg. Salvini, prima di darsi alla raffica di selfie, ha provato a mettere la parola fine, rivolto anche agli alleati, sull’irreversibilità della riforma dell’Autonomia, scandendo che indietro non si torna: “Questa è una legge dello Stato”. Poi sull’ipotesi di condanna a Palermo conclude: “Se mai ci fosse una condanna di terzo grado, andrei a testa dritta in carcere, processano una persona che ha fatto il suo dovere, non possono fermare un popolo, non possono fermare la santa alleanza dei popoli europei che oggi nasce a Pontida”.