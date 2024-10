La segretaria

Dicono che… ci sia un certo fermento al Comune di Grugliasco. Si parla di dipendenti che fuggono a gambe levate sfruttando la mobilità e assessori sempre più irritati per delibere che giacciono per settimane in attesa di approvazione. Anche le recenti dimissioni di Federica Petrucci, rappresentante dei Moderati nella giunta di Emanuele Gaito, seppur ufficialmente siano state presentate per “motivi personali” pare siano dovute al clima pesante che si respira al palazzo comunale. Ad ascoltare certi borbottii c’è chi punta il dito contro il nuovo segretario generale Giuseppina De Biasi, fortemente voluta dal primo cittadino per assicurarsi la puntuale osservanza di tutte le norme, ma che a forza di seguire le procedure sta “letteralmente impantanando l’amministrazione”. Sarà così?