GRANA PADANA

Pontida addio, i militanti disertano

Perso l'originario senso e in carestia di consenso, la Lega di Salvini (e Vannacci) non scalda la base. Da Novara, storica roccaforte del Carroccio piemontese, solo un pullman con una ventina di attivisti ha raggiunto il "sacro" pratone. Ma la crisi è palese in ogni provincia

Un pugno di sindaci ed eletti qua e là, qualche amico e parente a riempire i posti liberi. Altro che festa, c’era un’aria dimessa sul pullman (al singolare) che è partito ieri mattina da Novara per raggiungere il sacro prato di Pontida. Tra politica e folclore, nel tradizionale raduno annuale del Carroccio un tempo sfilava la Lega dei territori, i leader indipendentisti di mezza Europa; federalismo e secessione erano le parole d’ordine. Il partito però ha ormai cambiato pelle e riferimenti politici. Alberto da Giussano ha ammainato la spada, sul palco ci salgono i capi dell’estrema destra d’Europa. Al posto degli indipendentisti catalani ora parlano Viktor Orban e l’olandese Geert Wilders.

E così anche roccaforti storiche come Novara faticano a radunare le truppe e non sorprende che all’ombra di San Gaudenzio siano stati solo 22 a muovere verso Pontida. Difficile puntare il dito contro il sindaco Alessandro Canelli o il segretario provinciale Massimo Giordano, che pure si sono sempre professati leali sostenitori del Capitano diventato Capitone. Entrambi però rappresentano, per cursus honorum e storia, un’altra Lega. Canelli non ha mai fatto mistero della sua militanza giovanile nella sinistra, il papà era simpatizzante del Psi, l’ex assessore regionale non è certo incline a simpatie destrorse. Cosa ci fanno ora nel partito di Roberto Vannacci? Un travaglio che come loro vivono anche tanti elettori che alla spicciolata stanno saltando giù dal Carroccio. Non basta la battaglia di bandiera sull'autonomia differenziata per rivendicare una storia.

Sono lontani gli anni d’oro, quelli in cui Salvini provava a tenere insieme federalismo e sovranismo, rafforzava lo zoccolo duro del Nord e intanto conquistava nuove posizioni oltre la linea gotica. Ora è proprio l’elettorato tradizionale ad abbandonare la Lega mentre cresce l’opa di Vannacci su un partito in costante contrazione e per questo più facilmente scalabile. E se con la scusa del raduno qualcuno ha colto l’occasione della scampagnata per rinsaldare vecchie amicizie tra le varie province – sembra questo il caso dell’assessore novarese Cristina Stangalini fiera del selfie con il vercellese Claudio Tambornino, responsabile del travagliato procedimento di Città della Salute, e l’europarlamentare lombarda Silvia Sardone – i più hanno preferito starsene a casa. E questo è successo a Novara, ma anche a Torino, Alessandria, Cuneo, Vercelli.

Ma è Novara a essere il termometro dello stato di salute del partito. Da sempre feudo della Lega, è la provincia più "lombarda" di tutto il Piemonte. Nel 1993 il primo sindaco leghista della sua storia fu il professor Sergio Merusi, poi l’era Giordano tra il 2001 e il 2010 e dopo una parentesi di cinque anni con il renziano Andrea Ballarè la Lega è tornata nel 2016 a governare la città con Canelli. Vent’anni alla guida di Novara oggi valgono una ventina di militanti che ancora vanno a Pontida.