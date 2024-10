Guerriglia No Tav e scontri Pro Pal, in prima fila c'è sempre Askatasuna

ALTA TENSIONE

Guerriglia No Tav e scontri Pro Pal, i n prima fila c'è sempre Askatasuna

Identificati 11 militanti del centro sociale: avrebbero fatto parte dei circa 150 antagonisti che hanno lanciato sassi, razzi e bombe carta contro le forze dell'ordine in Valsusa. Alcuni di loro avevano in tasca il foglio di via per le violenze al corteo di Roma

Sono dei veri professionisti dei disordini, ovunque c’è tensione e odor di scontri li trovi in prima fila. Anche in trasferta, quando la piazza domestica non offre occasioni per menar le mani. La digos della questura di Torino ha identificato undici militanti del centro sociale Askatasuna e del movimento No Tav, che avrebbero fatto parte dei circa 150 antagonisti che, la scorsa notte, hanno lanciato sassi, razzi e bombe carta contro le forze dell’ordine durante lo sgombero del presidio a San Giuliano di Susa, nel Torinese. Gli antagonisti volevano impedire le procedure di esproprio dei terreni, destinati ai lavori per la realizzazione della nuova ferrovia ad alta velocità Torino-Lione. Molti di loro avevano il volto coperto, hanno creato delle barricate che poi hanno dato alle fiamme nei pressi dello svincolo autostradale, sulla strada statale 25, causandone la temporanea chiusura della viabilità.

Tra i militanti del centro sociale torinese, vera e propria “centrale” dell’estremismo, ci sono alcuni antagonisti che avevano ricevuto il foglio di via da Roma in quanto individuati dagli investigatori nelle prime fila, durante gli incidenti scoppiati sabato scorso nella Capitale al corteo per la Palestina. Lo si apprende da fonti autorevoli. Nel corso delle tensioni della scorsa sera gli antagonisti hanno utilizzato, oltre a bombe carta e ai razzi, delle bombolette di gas, che sono state buttate dentro le fiamme delle barricate, dei chiodi a quattro punte per forare i pneumatici dei mezzi delle forze dell’ordine. Per sparare i razzi sono stati utilizzati dei tubi di lancio, mortai artigianali già usati in Val di Susa per gli assalti ai cantieri Tav e delle fionde per lanciare pietre e bulloni.