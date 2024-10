PALAZZI ROMANI

Canelli: "Niente tagli ai Comuni". Fuoco amico su Giorgetti

Parlando alle commissioni Bilancio di Camera e Senato il sindaco leghista di Novara manda un avvertimento al ministro, suo compagno di partito: "In tutti questi anni come Comuni ce la siamo cavata da soli, non siamo noi ad aver peggiorato l'indebitamento"

“Ulteriori ipotesi di tagli sul comparto dei Comuni, o comunque di richiesta di contributo per il risanamento della finanza pubblica, diventerebbero veramente estremamente gravosi, soprattutto per tutta una serie di enti che hanno già difficoltà e sono già in crisi di vario genere”. A mandare un avvertimento al Governo, in particolare al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti alle prese con una manovra finanziaria a dir poco complicata è Alessandro Canelli, sindaco di Novara e delegato dell’Anci per la finanza locale, parlando nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. E il fatto che a esprimere la linea dei Comuni sia un esponente di primo piano dello stesso partito dell’inquilino di via XX Settembre, la Lega, è quasi un fuoco amico.

“In tutti questi anni come Comuni ce la siamo cavata da soli. Solo negli ultimi tre anni – ha aggiunto Canelli – abbiamo avuto maggiori risorse su tre temi specifici: servizi sociali, trasporto per disabili e asili nido. Si tratta però di risorse vincolate. Ho voluto fare questa introduzione per farvi capire in che stato di salute è la finanza pubblica del comparto dei comuni e per farvi capire che in questo momento ulteriori ipotesi di tagli sul comparto o comunque richieste di contributo ai comuni per il risanamento della finanza pubblica diventerebbero veramente estremamente gravosi”. Insomma, caro Giorgetti le forbici usale da qualche altra parte.

“Nell'ultimo decennio abbiamo dato per gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica circa 14 miliardi di euro, compresi altri 6 del Fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi riteniamo di aver fatto il nostro lavoro. Stiamo facendo il nostro lavoro anche sulla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pur con tutte le difficoltà che un piano straordinario di questo genere ha”, ha sottolineato il primo cittadino novarese. “I comuni nell’ultimo decennio hanno sostanzialmente già imboccato la strada del risanamento dei conti e una traiettoria di forte contenimento e di grande attenzione sull’evoluzione della spesa. Di fatto noi stiamo già praticando ciò che viene richiesta al nostro Stato dall’Unione Europea – ha proseguito Canelli –. La spesa del comparto dei comuni sul totale della spesa pubblica in Italia è passata dall’8,2% del 2011 al 6,5% attuale e l’indebitamento è passato dal 3% all’1,5%”.

Nel frattempo, però “come tutti sappiamo, ci sono state dinamiche inflazionistiche forti, ma se noi prendiamo come parametro di riferimento fatto 100 l’indice dei prezzi del 2010 vediamo che l’indice di spesa per lo Stato – ha detto ancora Canelli – è passato a 132, quindi sopra l’indice dei prezzi del 127, mentre quello dei comuni è 105. Ciò significa che la spesa reale per il comparto dei comuni in tutti questi anni è diminuita sensibilmente. A fronte di questo noi abbiamo costi per le forniture, per i servizi, che soprattutto nell’ultimo triennio sono aumentati sensibilmente. Abbiamo dovuto far fronte ad aumenti nei contratti collettivi nazionali del lavoro, ad aumenti della spesa per il personale a parità di personale che però che si pagano i comuni, l’ultimo da 500 milioni di euro sul comparto. Abbiamo poi dovuto far fronte a una crescente spesa sociale soprattutto per gestire il fenomeno dei minori e di coloro i quali ovviamente hanno bisogno di assistenza scolastica perché certificati con varie disabilità”.

Per carità, assicura Canelli, anche in questa occasione l’Anci dà “la piena disponibilità al confronto tecnico durante la fase preparatoria della nuova Legge di Bilancio, per condividere regole e strumenti funzionali ad un rinnovato e più efficiente governo della finanza locale”, ma nessuna tagliola. In particolare l’impegno dell’Anci, ha aggiunto, “va nella definizione di una traiettoria finanziaria di valenza pluriennale che rassicuri da un lato Governo e Parlamento circa il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria, dall’altro gli enti locali attraverso la ricerca di un insieme di criteri in grado di assicurare equità e sostenibilità all’eventuale ed ulteriore contributo alla finanza pubblica”.

Anche perché “i Comuni e le Città metropolitane non contribuiscono al peggioramento delle condizioni della finanza pubblica ormai da oltre 10 anni, mostrando costantemente saldi netti positivi o nulli. I dati Istat relativi all’indebitamento netto della Pa per settori mostrano poi un sostanziale pareggio ormai raggiunto dai Comuni con la fuoriuscita dalla pandemia (-110 milioni. nel 2022 e -169 milioni nel 2021), dopo una fase di ripetuti avanzi. Va altresì ricordato che il debito degli enti locali è in costante riduzione: dal 3% del 2011 all’1,5 del 2022, mentre l’equilibrio corrente dei Comuni è saldamente in attivo, assorbito in misura complessivamente equivalente dagli obblighi di accantonamento nel Fondo crediti di dubbia esigibilità fin dalla fase delle previsioni annuali”.