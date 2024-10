URNE VIRTUALI

Bucci avanti, Orlando insegue. Liguria, esito al fotofinish

Il presunto vantaggio del centrosinistra già annullato. Sindaco di Genova in testa di mezzo punto sull'ex ministro dem. Gli elettori valutano negativamente Toti ma non avviene il travaso di voti a vantaggio di Pd e alleati. Il sondaggio BiDiMedia

Marco Bucci avanti, Andrea Orlando a un’incollatura. È testa a testa tra i due principali candidati alle elezioni regionali in Liguria del 27 e 28 ottobre. Secondo l’ultimo sondaggio BiDiMedia per Genova Today il sindaco della Lanterna, rappresentante del centrodestra, è al 47,5 percento, l’ex ministro che guida la coalizione di centrosinistra al 47. Nonostante la maggioranza degli elettori (il 59%) valuti negativamente l’operato del governatore uscente Giovanni Toti, che ha recentemente patteggiato una condanna a due anni e un mese nell’ambito dell’inchiesta in cui era accusato di corruzione e finanziamento illecito, la regione fatica a svoltare a sinistra. La credibilità di Bucci trascina la coalizione, mentre Orlando – dopo la rottura con Italia viva imposta da Giuseppe Conte – rischia di perdere l’elettorato moderato.

A livello di liste il primo partito è il Pd con il 25,9%, davanti a Fratelli d’Italia che guida la sua coalizione con il 20,2%. Exploit di Vince Liguria, la prima lista civica di Bucci, che balza in doppia cifra con il 10,4% e lascia indietro Lega (8%) e Forza Italia (5,7%). Nel centrosinistra, invece, viaggiano appaiati Avs (7,1%) e Movimento 5 stelle (7%), mentre la civica di Orlando non va oltre il 4.

Resta, dunque, fortemente incerto l’esito delle urne in una delle regioni chiave di questa tornata elettorale (Emilia-Romagna e Umbria andranno al voto il 17 e 18 novembre) con Bucci che potrebbe essere in grado di arginare l’avanzata del centrosinistra nella sua città, sfruttando nelle province il traino dei suoi partiti e puntando sulla litigiosità del fronte avversario dopo l’esclusione di Matteo Renzi a poche ore dalla consegna delle liste e le continue polemiche tra Elly Schlein e Conte.

NOTA METODOLOGICA: Interviste eseguite tra il 30 settembre e il 3 ottobre. Metodo Cawi. Campione di 1.000 intervistati (su 1.655 contatti totali)