Le rune di Giuli alla Reggia

Dicono che… sarà una prima uscita piemontese all’insegna della nuova egemonia culturale di destra per il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Dopo gli 80mila visitatori raccolti a Roma e un passaggio a Napoli, patria dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, la mostra su Tolkien arriverà alla Reggia di Venaria il 18 ottobre e per l’inaugurazione non poteva mancare il dandy del Collegio Romano, che così potrà passare dalle rune del simbolo di Meridiano Zero, la formazione della destra extraparlamentare dove militò in giovinezza, a quelle più presentabili delle lingue parlate da nani ed elfi nella Terra di Mezzo.