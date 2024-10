LA SACRA RUOTA

Auto elettrica, scossa del Pd: "Ok anticipare la revisione"

Dopo le richieste dei costruttori europei anche i dem favorevoli a modificare le tempistiche della transizione dai motori termici ai bev. Gori alla plenaria di Strasburgo: "Servono ingenti risorse come hanno fatto Cina e Usa". La proposta di un Automotive action plan

“Sì alla richiesta di anticipare l’assessment previsto per il 2026” sullo stop alle auto a diesel e benzina, “ma soprattutto chiediamo alla Commissione di varare con urgenza un Automotive action plan che abbracci tutte le componenti dell’ecosistema e ne sostenga l’evoluzione con risorse adeguate”. Lo ha detto l’eurodeputato del Pd, eletto nel collegio del Nord-ovest, Giorgio Gori, alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Una proposta che sembra raccogliere l’allarme lanciato nei giorni scorsi da Luca de Meo, ceo di Renault nella sua veste di numero uno dell’Acea, l’associazione che raggruppa i grandi produttori di automobili europei. Un sos raccolto dalla rete dei concessionari Stellantis che si sono rivolti con un appello direttamente alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. La richiesta di un fronte sempre più ampio è quella di anticipare al 2025 le revisioni della normativa sulla Co2 per i veicoli leggeri e pesanti, attualmente programmate rispettivamente per il 2026 e il 2027.

“Le difficoltà dell’automotive europeo sono sotto i nostri occhi e noi abbiamo il dovere di occuparcene, visto che da questo settore dipendono quasi 14 milioni di posti di lavoro e il 7% del pil europeo. Sbaglia – afferma Gori – chi propone di rallentare la transizione green di questo settore: non è quello che ci chiedono le imprese, che sull’elettrico hanno investito oltre 250 miliardi di euro. Cina e Stati Uniti vanno in quella direzione e ci vanno molto rapidamente, accompagnando l’innovazione con ingenti risorse pubbliche”, ha sottolineato il dem.

Volkswagen valuta un taglio di 15mila dipendenti nel prossimo anno e valuta la chiusura di due stabilimenti in Germania, in Italia Stellantis ha tagliato la produzione del 30 percento e lunedì scorso il titolo Stellantis ha perso il 14% dopo la pubblicazione delle stime al ribasso riguardo le vendite in Nord America. In uno stabilimento Audi di Bruxelles, sono addirittura stati “sequestrati” 200 auto dopo i venti di crisi per via della riduzione delle vendite del suv elettrico Q8.

“Non si tratta quindi di rallentare il percorso ma di accelerare – ha spiegato ancora –, sapendo che la competitività deriva dall'insieme delle componenti dell'ecosistema dell'auto elettrica: riduzione del costo dell'energia e potenziamento delle reti elettriche, approvvigionamento delle materie prime critiche, produzione e riciclo di batterie e microprocessori, standard di software europei, formazione dei lavoratori, incentivi alla domanda per ridurre il gap di prezzo rispetto alla Cina, orientamento delle flotte aziendali”.