Pichetto coglie l'atomo: nucleare sicuro in Italia

Il ministro annuncia che il disegno di legge delega arriverà in Parlamento all'inizio del prossimo anno: "Tecnologia sicura, aiuta a sfuggire dal dominio della Cina. Una scelta non politica ma scientifica". Gruppo di lavoro coordinato dal prof. Guzzetta

Il nucleare non è solo conveniente e sicuro ma facendo riferimento a una catena di fornitura europea e occidentale aiuta a sottrarsi al “dominio a livello industriale da parte della Cina” che caratterizza le rinnovabili. Il tutto anche alla luce di una “ampia partecipazione delle imprese italiane alla supply chain europea”. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, lo dice in audizione alle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione. “Mi preme ribadire una volta in più il concetto: non c’è stata alcuna scelta politica sulla preferenza per una quota di nucleare, ma è stato il modello di scenario utilizzato per tutte le fonti (sia rinnovabili che non rinnovabili) a dare come risultato una preferenza per l’opzione nucleare per una quota tra l’11% e il 22% del totale dell’energia richiesta al 2050 (ad un costo stimato di almeno 17 miliardi di euro inferiore al costo dello scenario senza nucleare)”.

“La grande sfida che ci siamo posti come Governo è quella di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 in modo sostenibile, sicuro e competitivo per il nostro Paese. Siamo dell’idea che una transizione sostenibile, sicura e competitiva possa essere traguardata solo abilitando tutte le tecnologie, sia quelle esistenti che quelle future”, non ultima quella nucleare. “La riduzione dei costi del sistema energetico non è l’unico dei fattori che possono avere impatti positivi sul sistema economico nazionale”, spiega l’esponente di governo, “a differenza del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo elettrochimici, che vedono un dominio a livello industriale da parte della Cina, la tecnologia nucleare sarebbe sviluppata e resa disponibile da Paesi occidentali, Italia inclusa, per via delle grandi capacità industriali già esistenti nel nostro Paese”. Capacità nazionali che “verranno ulteriormente sviluppate e rafforzate nel tempo grazie all’ampia partecipazione delle imprese italiane alla supply chain europea, che si sta organizzando sotto l’egida dell’Alleanza Industriale Europea sugli SMR (Small modular reactor)”, sostiene il titolare del Mase. Ciò consentirebbe “una elevata affidabilità nella fornitura della tecnologia nucleare e nella gestione della manutenzione degli impianti nel tempo, oltre a non trascurabili ricadute economiche a livello nazionale, in termini di incremento dell’occupazione e, in definitiva, del pil”, rileva Pichetto. In tema di sicurezza degli approvvigionamenti, “è importante anche considerare il fatto che Paesi affidabili quali Canada e Australia sono rispettivamente al secondo e quarto posto a livello mondiale per quantità di uranio estratta, su dati 2022, per cui la fornitura di combustibile avrebbe un rischio geopolitico estremamente più basso rispetto ad altre fonti di energia”, aggiunge il ministro piemontese.

Pichetto ha quindi sottolineato come “il nuovo nucleare è riconosciuto a livello europeo e mondiale come una fonte tra le più sicure e sostenibili, a partire dal suo inserimento nella tassonomia europea; pertanto, il nostro intento è semplicemente quello di non escludere a priori questa fonte di approvvigionamento energetico stabile, sicura e decarbonizzata. Sarà poi il mercato a definire la convenienza economica di una fonte energetica rispetto all'altra, considerando che tutte le fonti (comprese le rinnovabili) hanno un rischio in termini di economicità, di sicurezza degli approvvigionamenti, di incrementi dei costi delle materie prime e di dipendenza da una prevalente catena di approvvigionamento”.

Un piano che prevede un programma in varie tappe. Entro la fine del 2024 verrà presentata una bozza di testo per la legge-delega che riporti il nucleare tra le fonti del bouquet italiano con il ddl “sottoposto al vaglio parlamentare nei primi mesi del 2025”. È stato dato l’incarico al professor Giovanni Guzzetta, ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico presso l’Università Tor Vergata di Roma, di coordinare un gruppo di lavoro con l’obiettivo di riordinare la legislazione di settore, definire le proposte legislative e un quadro delle azioni da intraprendere, che tengano conto dello sviluppo delle tecnologie nucleari innovative a livello globale e delle indicazioni delle agenzie internazionali, al fine di consentire la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile in Italia. Il primo passo del gruppo di esperti “è quello di presentare entro la fine del 2024 una bozza di testo per la legge-delega che possa abilitare la produzione da fonte nucleare tramite le nuove tecnologie nucleari sostenibili come gli SMR, AMR e microreattori”. Il testo sarà quindi sottoposto al vaglio parlamentare nei primi mesi del 2025, la delega e i decreti legislativi “dovranno necessariamente riguardare anche l’intero sistema di governance, procedendo ad una revisione e a un riordino delle competenze e delle funzioni attualmente esistenti nel Paese”, segnala il ministro.