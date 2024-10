PALAZZI ROMANI

Guerra fredda tra Crosetto e Meloni.

"Fa le bizze". "Pronto a lasciare"

Un'altra coppia sull'orlo di una crisi di nervi in FdI. Il Gigante di Marene e la bambina di Colle Oppio non si parlano, si evitano e litigano per interposta persona. La rottura su nomine e dossieraggi. Lui al solito fa l'offeso e se la prende con i giornali

La reazione è nello stile del personaggio. Guido Crosetto è permaloso, dietro quel tratto di “gigante buono”, tanto assennato e alla mano, che gli ha disegnato certa stampa compiacente si nasconde in realtà un politico suscettibile e bizzoso, parecchio allergico alle critiche. “Oggi leggo su alcuni quotidiani che faccio posare i telefonini a chi entra nel mio ufficio alla Difesa, non vado ai Cdm per chissà quali motivi” e così si dice costretto a “sprecare” 5 minuti del suo prezioso tempo al servizio della Nazione “per rispondere al nulla”.

“La prassi di lasciare il cellulare prima di entrare nell’ufficio del ministro, alla Difesa, fu introdotta da Elisabetta Trenta. Lorenzo Guerini la trovò e la mantenne. Io la trovai in eredità da lui e la lasciai continuare – spiega su X l’inquilino di Palazzo Baracchini –. Non in tutti i Cdm ci sono argomenti che riguardano la Difesa e non possono essere fissati tenendo conto delle agende, degli impegni istituzionali od internazionali di ogni ministro. La somma delle due cose fa sì che, avvertendo e concordando prima eventuali posizioni e quindi non arrecando alcun problema al Consiglio, i ministri impegnati in altro, siano assenti. I ministri. Perché i ministeri invece sono sempre presenti nella preparazione degli atti”. Già ma la lunga serie di assenze del titolare non può certo essere una coincidenza.

In verità, ben prima che l’articolo odierno del Corriere ne desse riscontro, la sua perdurante e insolita assenza alle sedute del Consiglio dei ministri era ormai sulla bocca di tutti, non solo quella dei giornalisti, così come i rapporti diventati difficili con Giorgia Meloni non erano più frutto di fantasia. E se più per ripicca che per reale convinzione Crosetto annuncia il suo ritorno in Cdm – “Era mia intenzione essere assente anche domani, perché gli impegni all'estero nei giorni e nelle settimane successive sono moltissimi e devo recuperare ogni ora possibile di lavoro ma ci andrò per evitare altri inutili commenti” – da Palazzo Chigi filtra l’imbarazzo verso la sua condotta, giudicata “inspiegabile” persino dalla premier.

“Non capisco”, avrebbe confessato Giorgia manifestando sconcerto per il comportamento di Guido, al quale è legata da antico rapporto di amicizia fin dai tempi della fondazione di Fratelli d’Italia: una presenza, quella all’ombra del Gigante di Marene, che la ex “bambina” di Colle Oppio deve aver trovato via via sempre più ingombrante. “Per i ministri venire in Cdm è un dovere. Dopodiché si va avanti lo stesso. Il governo non si ferma perché qualcuno fa le bizze”, avrebbe detto la leader con una delle sue proverbiali smorfiette. Le assenze ammontano in totale a una decina. L’ultima presenza è stata quella in cui si è formalizzata la nomina di Luciano Portolano a capo di Stato Maggiore della Difesa. Ma i rumors di Palazzo Chigi raccontano anche di una serie di battute “agrodolci” sulla premier fatte da Crosetto davanti a molti testimoni (la chiama con affetto “nana malefica”). Battute cui Meloni ha ritenuto di non dover rispondere.

Una coppia, per quanto strana, sull’orlo di una crisi di nervi, l’ultima di una sequela che ormai contrassegna la storia della “famiglia allargata ma non troppo” di FdI? Chissà. A quanto sembra Crosetto si è immusonito, facendo le “bizze” come dice Meloni: non si cercano e addirittura si evitano. Lei non c’era alla cerimonia per il passaggio di consegne dei capi di Stato Maggiore. E il Corriere ipotizza che dietro i contrasti ci sia la vicenda della testimonianza davanti a Raffaele Cantone per il caso dossieraggio. E per le accuse velate del ministro ai servizi segreti. Nella sua testimonianza, Crosetto ha infatti sostenuto che gli scoop di Domani su di lui e la moglie, che aveva tentato il concorso per entrare negli 007, e quelli sui compensi di aziende legate al settore difesa fossero frutto di spiate. E che quindi provenissero da fonti interne dell’intelligence. Una tesi che però il governo ha smentito ufficialmente con una replica al procuratore di Perugia firmata dal responsabile di Palazzo Chigi Alfredo Mantovano. E anche con una nota data alle stampe dopo un articolo del Fatto Quotidiano che raccontava i dettagli della testimonianza. Oggi il Copasir ascolterà proprio Crosetto sul caso dossieraggi. E probabilmente verranno fuori i motivi degli scricchiolii che si sono sentiti negli ultimi giorni a proposito della permanenza del ministro nel governo.

Crosetto, del resto, ha già minacciato le dimissioni in varie occasioni: anzi, è un suo vero e proprio must. “Se Meloni non mi vuole lascio”, ha fatto sapere. Lei invece dice che la situazione attuale è “incomprensibile”. Soprattutto mentre c’è da gestire una crisi internazionale. E da fare le nomine. Come quella del successore di Teo Luzi, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. Anche lì sarà difficile fare finta di nulla. A meno di non far scoppiare un problema politico.

In tarda mattinata, è tornato sul tema sempre con un post su X. “Mi scuso ma il giornalismo italiano è così. Mi scrivono: lei ha spiegato le sue assenze ai Cdm ma non ha smentito il gelo con la premier. Solo per essere chiari, non c’è e non c’è mai stato gelo”, si legge nel post. “Come sempre – continua – ci sentiamo più volte al giorno. Soprattutto nell’ultimo periodo. Senza geli, senza problemi e con totale sintonia sui drammatici temi di cui dobbiamo occuparci insieme”. Poi aggiunge: “Stasera alle 18,30 sarò a Palazzo Chigi, informalmente, come decine di altre volte”. Il ministro ribadisce sul suo rapporto con la premier: “Nell’ultima settimana ci siamo sentiti o visti almeno due o tre volte al giorno per monitorare la situazione in Medio Oriente, più volte per Albania, due volte per preparare Ramstein (poi saltato), due volte per preparare incontro con Zelensky e delegazione ucraina, una volta per G7 difesa, più varie volte su altri argomenti (comprese le chat di gruppo!)”.