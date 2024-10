Curto prenota al Crt

Dicono che…la decisione sia ormai presa. A sostituire la dimissionaria Fiorenza Viazzo nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Crt sarà cooptato Guido Curto, classe 1955, una laurea in Lettere e filosofia, indirizzo in Archeologia e Storia dell’arte; per cinque anni direttore della Venaria Reale. Un figlio d'arte, visto che il papà Silvio Curto, egittologo di fama internazionale, per vent’anni è stato alla guida del Museo Egizio. Inserito un altro pezzo del mosaico, per la presidente Anna Maria Poggi è inderogabile individuare una donna per sostituire Patrizia Polliotto – sulla quale pendono i rilievi del Mef riguardo la sua nomina – evitando di avere un Consiglio troppo sbilanciato sulla quota maschile.