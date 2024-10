LA SACRA RUOTA

Stellantis prepara l'addio di Tavares, ultima girandola di cambi al vertice

Avviato il processo per la successione. Il ceo: "Momento darwiniano" . Lasciano la cfo Natalie Knight e Carlos Zarlenga, coo Nord America. Obiettivo dare una sterzata alla crisi: dalla caduta del titolo al crollo della produzione in Italia, al recente allarme utili

Stellantis annuncia una rivoluzione ai vertici con “cambi mirati” per rafforzare l’attenzione sulle priorità aziendali e affrontare le sfide globali dell’industria automobilistica. Tradotto: fuori gran parte della prima linea di comando in attesa di dare il benservito al capo azienda. Il rimpasto vede la nomina di Doug Ostermann a chief financial officer al posto di Natalie Knight. La società, inoltre, conferma di aver avviato il processo per identificare il successore dell’amministratore delegato Carlos Tavares, quando terminerà il suo mandato agli inizi del 2026. Sempre che, il precipitare della situazione non induca ad accelerare il percorso e anticipare ricambio. Intanto, dopo i bassi livelli di produzione di Stellantis in Italia, Tavares sarà in audizione alle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato.

Il processo di selezione è affidato a un comitato speciale guidato da John Elkann, che terminerà il suo lavoro entro il quarto trimestre del 2025. Le novità riguardano anche Antonio Filosa che, oltre a essere numero uno del marchio Jeep, è stato scelto come chief operating officer del Nord America, succedendo a Carlos Zarlenga, il cui prossimo incarico sarà oggetto di un ulteriore annuncio. Jean-Philippe Imparato è invece nominato chief operating officer enlarged Europe, mentre Gregoire Olivier sarà coo per la Cina. Santo Ficili guiderà in qualità di amministratore delegato Maserati e Alfa Romeo. Cambiamenti nel management che hanno l’obiettivo di dare una sterzata decisa alla crisi aperta dopo gli ultimi difficili mesi: dalla caduta del titolo nel corso dell’anno, al crollo della produzione in Italia, al recente allarme utili.

La ristrutturazione di Stellantis mette sul mercato una serie di manager che sarebbero già allettati da offerte della concorrenza: quattro di essi in prossima uscita sarebbero pronti a seguire l’ex collega Alessandro Grosso (oltre 10 anni in Fiat Chrysler e in uktimo super controller delle vendite) da qualche giorno nuovo responsabile in Italia della cinese Byd che, non a caso, ha scelto come suo “special advisor” Alfredo Altavilla, ex braccio destro di Sergio Marchionne ai tempi di Fca.

“Il cda è unanime nel sostegno a Tavares e ai decisi cambi annunciati. Abbiamo fiducia che questi passi per semplificare la nostra organizzazione e rafforzeranno la leadership mentre lavora per riportare le prestazioni della società a livelli leader del settore”, ha commentato Elkann. “Durante questo periodo darwiniano per l’industria automobilistica, il nostro dovere e la nostra responsabilità etica è quella di adattarci e prepararci per il futuro meglio e più velocemente dei nostri competitor. La nuova squadra dirigenziale contribuirà ad affrontare le sfide future, rafforzando e accelerando la nostra trasformazione per diventare l’azienda tecnologica di mobilità preferita”, ha detto Tavares.

Il ceo di Stellantis sarà in Parlamento nell'audizione delle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto i bassi livelli di produzione in Italia e la vicenda della gigafactory di Termoli, in Molise, con il rinvio del progetto per il quale era previsto l’utilizzo di fondi del Pnrr.