POLITICA & GIUSTIZIA

Non parlateci più di Bibbiano, dopo Foti assolto l'ex sindaco

Carletti era stato arrestato nel 2019 nell'inchiesta "Angeli e demoni" sulle presunte irregolarità negli affidi di minori. Un castello di accuse crollato nei vari gradi di giudizio. Il caso infiammò la politica in uno spettacolo indecente per uno Stato di diritto. In prima fila la Meloni

L’ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti esce dopo cinque anni dal processo sugli affidi di minori in val d’Enza. Tra i capi di imputazione che gli venivano contestati era infatti rimasto solo quello relativo al reato di abuso d’ufficio, abrogato lo scorso agosto dalla Riforma Nordio. L’ex primo cittadino – che era accusato di aver affidato senza una gara pubblica alla “Hansel e Gretel” di Torino il servizio di psicoterapia per i bambini vittime di presunti abusi, assegnando alla onlus anche i locali del centro pubblico “La Cura” di Bibbiano per le sedute – è stato quindi assolto con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

Oltre che per l’ex sindaco, esponente del Pd, il processo in corso a Reggio Emilia per 17 imputati si chiude anche per l’ex sindaco di Montecchio ed ex presidente dell’Unione Val d’Enza Paolo Colli e per l’affidataria di bambini Cinzia Prudente. Dalla sola accusa di abuso d’ufficio vengono inoltre prosciolti l’ex responsabile dei servizi sociali Val d’Enza Federica Anghinolfi, l’ex assistente sociale Francesco Monopoli, la psicologa Nadia Bolognini (moglie dello psicoterapeuta Claudio Foti, già assolto in via definitiva in abbreviato) e le affidatarie Fadja Bassmaji e Daniela Bedogni.

Il collegio dei giudici presieduto da Sarah Iusto ha in sostanza dato esecuzione all’ordinanza con cui nei giorni scorsi ha deciso – definendola infondata – di non sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimità sollevata il 9 settembre scorso dalla Procura di Reggio. L’avvocato Giovanni Tarquini ha parlato di “una liberazione” per il suo assistito, che nella prima fase dell’inchiesta battezzata “Angeli e demoni” ma passata alle cronache come “Caso Bibbiano”, scoppiata nell’estate del 2019, era finito ai domiciliari. caso che scatenò una canea di polemiche politiche, uno spettacolo in cui si distinsero per toni e argomenti forcaioli il M5s di Luigi Di Maio e la destra di Giorgia Meloni.

Dopo l’assoluzione nel processo d’appello dello psicoterapeuta Foti, responsabile della onlus Hansel e Gretel di Moncalieri, in provincia di Torino che nel novembre del 2021 era stato condannato in primo grado a quattro anni per lesioni gravissime e abuso d’ufficio, la sentenza odierna mette una pietra sopra a un caso che ha scatenato una bufera politica, travolgendo persone e carriere.