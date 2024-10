GLORIE NOSTRANE

Novecento è stato niente male, il secolo lungo di Baricco

L'autore torinese alla vigilia del Premio Speciale Lattes Grinzane traccia una sorta di bilancio della sua carriera che, a partire dal libro d'esordio "Castelli di rabbia" fino al suo testo più famoso, l'ha portato nell'olimpo degli intellos mainstream

È uno scrittore del Novecento. E del secolo che lo si voglia breve, per la velocità dei suoi cambiamenti epocali, o lungo, per i cascami ancora tra noi, Alessandro Baricco ne è un testimone prima ancora che interprete con la sua più celebre opera eponima. «Con “Novecento” ho un rapporto splendido. L’ho scritto in tre settimane. E sono 30 anni che mi porta ricchezza, esperienza, soddisfazioni. È fantastico vedere come sta ancora in piedi. Per altre opere ho lavorato durissimo per anni e non hanno avuto un seguito», ha spiegato lo scrittore torinese alla conferenza stampa di presentazione del Premio Speciale Lattes Grinzane, riconoscimento internazionale che gli verrà attribuito domani al Teatro Sociale “G. Busca” di Alba.

Per Baricco il fortunato monologo teatrale pubblicato nel 1994 «un testo importante, l'ho portato in giro per un certo periodo. Il 20 ottobre a Venezia lo festeggiamo con tutti quelli che hanno in qualche modo lavorato per quella storia, tra cui Tornatore. A dicembre ci sarà un omaggio del Piccolo Teatro di Milano», ha proseguito. Inevitabile, a 66 anni e dopo una malattia che ne ha segnato profondamente l’esistenza, tentare un bilancio di una carriera costellata di successi, letterari e di vendita, che l’ha assurto nel piccolo olimpo di intellos mainstream. «Nella vita professionale le cose che sbagli, tendono a dimenticarle. Nel tempo viene registrato quello che hai fatto di buono, perché è così prezioso che la gente non lo dimentica. Quindi si ricorderanno di “Novecento”. Ma non ho scritto libri veramente brutti. Posso dirlo. Ho fatto spettacoli e articoli brutti, cose rimaste a metà, però romanzi no». Nella sua carriera, ha ancora raccontato l’autore piemontese, «mi sono divertito molto, sono stato molto fortunato. Ho avuto il privilegio di incontrare persone fantastiche, altre orrende. Ho combattuto con alcuni blocchi e nefandezze del sistema. Quando leggo “Castelli di rabbia” ritrovo quello che si trova nei romanzi d’esordio, una forza e un’energia che non si trova mai più. Anche un certo disordine, pagine che non posso sopportare. Alcune frasi mi fanno venire orticaria. Ma non cambia l’intensità di fondo. Anche nei miei ultimi spettacoli – ha aggiunto – c’è sempre la voglia di rovesciare il mondo che avevo quando l’ho scritto».

In attesa della lectio magistralis che terrà domani nella capitale del tartufo, Baricco ha espresso opinioni sullo stato della cultura in Italia, terreno che con l’arrivo delle destre al governo è tornato a essere arena di scontro. «Lo stato di salute della cultura in Italia? La questione si deve collocare in un contesto ampio, quello delle democrazie europee, della strategia adottata negli anni rispetto alla politica culturale – ha detto prendendo il tema alla lontana –. Le democrazie, che hanno speso molti soldi nel secolo scorso per una sorta di crescita culturale dei loro cittadini, poi sono finite in una palude strana. La grande sfida oggi è incrociare la cultura digitale e la tradizione novecentesca. Perché è la tradizione che le ha fondate». In fondo, ogni tradizione è un’innovazione che ce l’ha fatta. «Questo è il problema, non di facile soluzione. Ma non vedo paesi con intuizioni particolari, la fatica è collettiva. Il panorama è abbastanza mobile. Non credo che in questo panorama l’Italia sia peggio o meglio rispetto ad altri paesi».

E non bisogna temere i cambiamenti. «Non mi stancherò mai di dire che l’intelligenza artificiale lambisce il nostro mondo. È già dentro altri mondi, noi siamo quelli meno coinvolti nel bene e nel male. Per noi è quasi un gioco, ci divertiamo a farle scrivere racconti in un certo stile. Pensiamo a cosa l’IA sta già facendo nel settore medico, o in ambiti scientifici. Sono mondi che in termini rapidi sono stati trasformati», ha spiegato lo scrittore. «L’incidenza sulla creatività è molto relativa. Non credo che la sentiamo come insidia reale», ha aggiunto. Quindi si continuerà a partorire letteratura e a pubblicare libri. Il mondo dell’editoria «è generalmente in salute. Per quello che per percepisco, è scivolato e uscito bene dalla pandemia. È un mondo che ha avuto molte insidie, si pensava che il formato digitale avrebbe sostituito il cartaceo. Invece è un mondo che mi sembra in salute, perfino ben equilibrato», ha spiegato. «Ci sono grandi gruppi ma anche piccole realtà molto belle. Mi sembra un mondo generalmente in salute. Mi sembra un bel mondo e mi sento fortunato a farne parte».