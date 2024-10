OPERE & OMISSIONI

Tajani è fuori dal tunnel. Il Piemonte no

Il vicepremier sfoggia ottimismo sui vari cantieri aperti, ma dopo tanti rinvii le scadenze snocciolate non convincono più nessuno. Sbottano gli autotrasportatori: "Non è possibile essere ancora senza una data certa di fine lavori sul Frejus"

Per il governatore del Piemonte Alberto Cirio “è stata una riunione molto concreta, molto pragmatica come peraltro è nello stile del ministro TajanI”. Ma in realtà dal tavolo convocato oggi in Regione sulle infrastrutture di confine tra Italia e Francia non si è cavato un ragno dal buco, pardon dal traforo. Anche perché al tavolo c’era molta Italia ma pochissima Francia. Fa specie che fosse presente il ministro degli Esteri Antonio Tajani mentre l’ambasciatore di Francia in Italia Martin Briens si sia soltanto videocollegato, dimostrazione plastica che l’interesse al buon funzionamento dei trafori, come già specificato polemicamente dal viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi (collegato pure lui), sia più nel versante italiano che dai cugini d’Oltralpe, come li ha chiamati con affetto Cirio. Con lui al tavolo c’erano anche il governatore della Val d’Aosta Renzo Testolin e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che però se n’è andato in anticipo.

Non si è perso nulla: nessuna novità sulla rimessa in sesto dei trafori, tutti diversamente malandati. Dal consesso è venuta fuori solo la conferma delle date già previste, ovvero la riapertura del Monte Bianco a dicembre, per le festività natalizie, del tunnel ferroviario del Frejus (chiuso da fine agosto 2023 a causa di una frana sul versante francese) a metà marzo 2025 e del Col di Tenda entro la fine di quest'anno. Ma dopo tanti rinvii è difficile guardare al futuro con ottimismo. Le uniche “novità”, più che altro a parole, sono l’apertura francese a discutere della seconda canna del Monte Bianco, oltre a un’analoga disponibilità per il secondo tunnel stradale del Frejus, un traforo “di emergenza” che fino a oggi ha ospitato giusto una gara in bici.

Tajani però guarda al domani, alla prossima riunione “confermata presto a Nizza coi francesi, che ci faranno sapere la data in poco tempo”. L’incontro avverrà “tra poche settimane”, rassicura Cirio, e si colloca nel Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese, un organismo istituito dal Trattato del Quirinale, firmato dal premier francese Emmanuel Macron, dall’ex presidente del Consiglio Mario Draghi e dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel lontano 2021. Lo scorso appuntamento fu a fine ottobre 2023 al Museo del Risorgimento e dopo un anno si può dire che non portò a grandi risultati, non resta che sperare nella replica.

Il disappunto emerge soltanto nel documento comune portato da autotrasportatori e Camera di commercio di Torino. Sul Frejus sbottano: “Non è concepibile che con le tecnologie del 21° secolo, dopo quasi un anno dalla frana, non è ancora possibile conoscere una data certa per la riapertura di una linea ferroviaria internazionale”. Un danno da 32 milioni all’anno secondo le imprese che dovranno farsene una ragione, visto che oggi non si è fatto accenno a compensazioni. Il presidente della Camera di commercio Dario Gallina, al di là delle frasi di cortesia istituzionale, parla di un “gap competitivo per le nostre imprese che aumenta sempre di più: invece di andare avanti stiamo andando indietro”. Sulle parole dell’ambasciatore, che ha letto un documento del Governo francese, non nasconde lo scetticismo: “Speriamo che si traducano in fatti”.

Ma tanto basta per dirsi al vicepremier per dirsi “soddisfatto”. Nel primo pomeriggio sarà in Liguria per firmare un patto per le infrastrutture. Si spera goda di miglior fortuna. Un successo anche diplomatico quello di Tajani: secondo lui da parte francese “mi sembra che ci sia un cambio di passo, non solo perché il nuovo primo ministro Barnier è savoiardo, ma perché mi pare che ci sia un’evoluzione positiva dal punto di vista dei trasporti”. Forse quando ha detto passo intendeva quello del Moncenisio.