LA SACRA RUOTA

Stellantis fa come la Fiat, prende i soldi o scappa

Tavares perfettamente in linea con i suoi predecessori, minaccia chiusure di stabilimenti e licenziamenti se non arriveranno nuovi incentivi. Baldassarri fa il conto di quanto sono costati gli aiuti di Stato: il doppio del valore di Borsa della società

Proprio questa mattina, dal Salone dell’auto di Parigi, il ceo di Stellantis Carlos Tavares ha risposto così a una domanda sui licenziamenti: ''Non scarto nulla''. Tranne stabilimenti e dipendenti, a quanto pare. Il manager portoghese, il cui destino alla guida del gruppo pare ormai segnato, si muove in perfetta continuità col passato e i suoi predecessori: chiede nuovi incentivi agitando la scure di chiusure e tagli.

Tavares è andato venerdì in Parlamento a battere cassa, tra l’irritazione bipartisan della politica e la reprimenda generale a cui si è unita persino Confindustria. Eppure, secondo l’ex viceministro dell’Economia nel Governo Berlusconi II Mario Baldassarri, all’Italia la Fiat deve molto: ''Tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 90 tra sostegni diretti e indiretti lo Stato italiano ha immesso quasi due volte il valore di Fiat in Borsa in quel momento. È come se il contribuente italiano l'avesse comprata due volte''. Baldassarri è un esperto dei conti pubblici italiani, quindi di bilanci fiaccati dai debiti ne sa qualcosa.

Secondo un’indagine condotta da Davide Bubbico, docente di sociologia economica dell’università di Salerno, partendo dai contratti di programma siglati spesso con il Cipe, tra il 1990 e il 2019 (includendo anche Magneti Marelli, Iveco e Pwt) il complesso dei contributi ammonterebbe a circa 4 miliardi di euro, a fronte di poco più di 10 miliardi di investimenti dichiarati. Si tratta di una ricostruzione inevitabilmente parziale, dalla quale però si può stimare che almeno il 40% degli investimenti Fiat siano stati finanziati negli anni dallo Stato italiano. Secondo una analisi di Federcontribuenti, dal 1975 la società ha ottenuto dallo Stato italiano l’incredibile somma di 220 miliardi di euro tra varie casse integrazioni, prepensionamenti, rottamazioni, nuovi stabilimenti in gran parte finanziati con risorse pubbliche e contributi statali sotto varia forma. Da ottobre 2016 a gennaio 2024 sono stati versati, prima a Fca e poi a Stellantis, aiuti per 100 milioni di euro. Inclusi i circa 7 milioni di incentivi per rinnovo macchinari con industria 4.0. C’è poi la cassa integrazione. Da fonte Inps fra il 2014 e 2020 Fca ha ricevuto contributi per 446 milioni (di cui 263 a carico dell’azienda). Dal 2021 ad aprile 2024 la cassa sale a 984 milioni (280 a carico dell’azienda). Tirando le somme: in nove anni fra cassa integrazione, agevolazioni per assunzioni e contratti di espansione, abbiamo sborsato di tasca nostra quasi 887 milioni.

La crisi è globale, su questo convergono tutte le analisi, tuttavia non giustifica, secondo Baldassarri, la richiesta di nuovi incentivi da parte del ceo della casa d'auto. ''Il cervello dirigenziale di Stellantis non è a Torino. È fuori dall'Italia, che è considerata un mercato vendite. In questo disegno, il ragionamento di Tavares è quantomeno offensivo dell'intelligenza umana'', attacca l'ex numero due del Mef. In audizione l'ad ''ha detto che produrre in Italia costa troppo e non è competitivo e questo potrebbe essere un dato vero. Però quando dice che per mantenere la produzione nel nostro Paese servono altri incentivi per aiutare i consumatori sembra i Conquistadores che in America centrale con quattro vetrini volevano comprarsi l'oro'', ironizza Baldassarri. ''Un incentivo al consumatore alla fine va nelle tasche di chi vende. E inoltre, il rischio è che possa nemmeno finire a Stellantis ma alle aziende cinesi, perché i consumatori non sono vincolati a compare da un marchio specifico''.