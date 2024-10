URNE VIRTUALI

Il governo Meloni durerà, ma ci sono troppi incompetenti

L'inadeguatezza della sua classe dirigente, secondo gli elettori, è il primo fattore di rischio per l'esecutivo. Cresce il numero di persone secondo cui arriverà a fine legislatura ma attenzione al comportamento di alcuni suuoi ministri. Il sondaggio Swg

Non sono tanto le idee quanto piuttosto l’inadeguatezza di chi dovrebbe metterle in pratica uno dei principali punti deboli dell’attuale maggioranza di governo. Un gruppo dirigente inadeguato, talvolta coinvolto in polemiche o querelle da commedia all’italiana secondo gli elettori è il vero tallone d’Achille di un esecutivo che tutto sommato ha mantenuto la sua capacità di parlare chiaramente alle persone e una chiara idea dell’Italia che vuole costruire. È quanto emerge da un sondaggio di Swg, condotto dal 7 al 13 ottobre, secondo cui più di un elettore su tre (il 34%, in crescita del 7%) individua “la carenza di personalità valide e competenti” come il primo problema della squadra di Giorgia Meloni, subito dietro ci sono le “posizioni molto differenti tra le diverse componenti”, sentito come un limite dal 23% degli elettori (+8%) mentre “l’eccessiva tendenza al populismo” (22%) è un problema soprattutto per chi si dichiara sostenitore degli altri schieramenti giacché non è presente tra le prime cinque criticità indicate da chi vota il centrodestra che semmai contestano a questo governo “un orientamento troppo moderato”.

Per quanto riguarda la tenuta della maggioranza il principale rischio, secondo gli elettori, è rappresentato dal comportamento di alcuni ministri (30%), per il 26% invece lo Ius Scholae rappresenta un’insidia mentre il 24% teme l’autonomia differenziata. Il dibattito sulla finanziaria sembra invece essere meno sentito o comunque non rappresentare un problema giacché solo una persona su cinque individua nella politica economica una possibile fonte di crisi per il centrodestra.

Per quanto riguarda infine la durata del Governo va detto che la sua stabilità ha sorpreso molti: se nell’ottobre del 2022 all’indomani delle politiche solo il 25% degli intervistati s’aspettava che potesse durare tutta la legislatura, oggi il 40% confida nella fine naturale di questi cinque anni di mandato. Al contrario chi sosteneva che durerà poco è passato dal 26 al 13 percento.