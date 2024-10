PALAZZI ROMANI

Da 880 milioni a 2,3 miliardi, sulla Sanità danno i numeri

Guerra di cifre sulla manovra finanziaria. Per le opposizioni è un bluff: "Meno della metà di quanto annunciato. Di certo non i 4 miliardi che noi chiediamo", attacca il Pd. Ma Giorgetti smentisce: più risorse, come promesso. L'inghippo sta nelle voci da sommare

Come al solito è guerra di numeri. È arrivato alla commissione europea il Documento programmatico di bilancio (Dbp) dell’Italia. Il piano strutturale di bilancio a medio termine (Psb) sarà inviato a breve ma intanto la politica si scatena. Secondo il testo inviato in Europa, il rapporto deficit/Pil dovrebbe scendere dal 3,8% di quest’anno al 3,3% nel 2025. Lo stanziamento per il rafforzamento del sistema sanitario, previsto dalla nuova manovra di bilancio, ammonta a circa 860 milioni nel 2025 e 3,18 miliardi nel 2026. È quanto si evince dalle tabelle del Dpb inviato a Bruxelles. Le ulteriori risorse vengono stanziate “a favore del personale sanitario e incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale”.

Il governo insomma non stanzierà oltre 3 miliardi in più per la sanità nel 2025. A dispetto di quanto annunciato nelle ultime ore, a dispetto dei tweet del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del leader della Lega Matteo Salvini nel corso del Cdm di ieri sera, secondo quanto previsto dalla tabella del Documento programmatico di bilancio gli incrementi per la sanità per il 2025 si fermeranno a circa 900 milioni aggiuntivi (lo 0,04% del Pil). A questo si deve poi sommare il miliardo già previsto dalla precedente legge di Bilancio. Si arriva così il per 2025 ad un incremento complessivo di 1,9 miliardi per il Fondo sanitario nazionale. Una cifra ben lontana dai 2 miliardi in più per la sanità ipotizzato nei mesi scorsi dal Mef e ben al di sotto dei 4,7 miliardi complessivi che rumors romani avevano lasciato intendere. I circa 3 miliardi aggiuntivi sono sì previsti dal Documento programmatico di bilancio, ma solo per il 2026 (0,148% del Pil).

Leggi qui il Documento Programmatico di Bilancio

Tanto basta all’opposizione e ad alcuni sindacati del settore – Anaao in testa – a parlare di bluff. “Ci saranno sicuramente risorse, la suddivisione tra quest’anno e l’anno prossimo è in corso. Appena abbiamo i dati li daremo”, ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, parlando con i cronisti in Transatlantico dopo il question time alla Camera. “Anche oggi il governo ci dà una buona dose di propaganda quotidiana. Annunciano 3,7 miliardi in più sulla sanità pubblica ma la verità è che per il 2025 mettono soltanto 900 milioni, che si aggiungono al miliardo già stanziato. Quindi meno della metà di quanto annunciato. Di certo non i 4 miliardi che noi chiedevamo di mettere sulla sanità pubblica per fare nuove assunzioni ed abbattere per davvero le liste d’attesa”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in un video postato sui social che la ritrae mentre sta per partire per Bruxelles in vista del pre-vertice dei socialisti di domani. “Non ci faremo prendere in giro e continueremo la battaglia per la sanità pubblica”.

Cifre che il governo contesta, sommando però lo stanziamento 2025 con quello già previsto lo scoprso anno: il Ministero dell’Economia smentisce che alla sanità siano destinati solo 860 milioni di euro nel 2025. Alla sanità il prossimo anno andranno, rispetto al 2024, 2.366 milioni di euro in più. Non è propriamente così. Basta fare i conti: 900 milioni in più oltre al miliardo dell’anno scorso a cui vanno aggiunti 450 milioni per i rinnovi dei contratti. È toccato al titolare di via XX Settembre Giancarlo Giorgetti spiegare le misure della manovra in una conferenza stampa. Secondo quanto riportato dal Mef, per il prossimo triennio il governo “garantirà l'impegno a mantenere la spesa netta sul sentiero di crescita programmato”.