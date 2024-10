Cascina Spiotta: pm Torino, sette libri contro gli ex brigatisti

Ci sono anche sette libri dedicati alla stagione degli anni di piombo fra gli 'elementi indiziari' presentati dalla Dda di Torino nel processo a quattro ex brigatisti rossi per la sparatoria del 1975 alla Cascina Spiotta, nell'alessandrino, costata la vita all'appuntato dei carabinieri Giuseppe d'Alfonso. Fra i volumi spiccano quelli firmati da Renato Curcio e Mario Moretti, capi storici dell'organizzazione, che ora sono imputati insieme a due ex militanti. Oggi, alla ripresa dell'udienza preliminare, una parte della discussione, per iniziativa dei pubblici ministeri, è stata dedicata all'analisi di alcuni frammenti dei testi. Le difese hanno eccepito che non si può giungere a una dichiarazione di colpevolezza su queste basi. "I pm hanno letto dei brani - ha commentato uno degli avvocati, Francesco Romeo, legale di Moretti - e io invece ne ho letti altri. Qui non ci si può limitare a estrapolare alcune frasi da un contesto: bisogna fare un ragionamento complessivo, bisogna collegare i vari frammenti e persino i diversi libri fra di loro". Secondo l'avvocato la stessa presenza dei libri in un processo come elemento d'accusa "ci rimanda a un passato poco piacevole".