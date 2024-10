Rossi (Pd), la facoltà di medicina resta a numero chiuso

"Il presidente Cirio si è precipitato a giubilare la riforma della ministra e collega di partito Bernini sull'accesso alla facoltà di medicina, che definisce una 'rivoluzione'. Ma lo ha fatto così in fretta che non si è preso il tempo di leggerla". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Pd Domenico Rossi, commentando le dichiarazioni del Alberto Cirio sull'abolizione del numero chiuso nelle facoltà di medicina. "Ci troviamo, in realtà, di fronte all'inizio di un percorso lungo, che prevede diversi passaggi, ma una cosa pare certa: non c'è alcuna abolizione del numero chiuso, ma solo una modifica delle modalità di selezione - afferma Rossi - Scelta condivisibile, ma che non ha nulla a che vedere con i posti disponibili. Invece del test si prevede un semestre didattico durante il quale gli studenti verranno selezionati sul merito. Ci saranno 25mila posti contro i 20mila dell'anno precedente, ma il numero chiuso rimane". Secondo Rossi questa "è una riforma che, al contrario di quanto dichiarato dal presidente Cirio, non ha nulla a che vedere con la crisi di vocazione che colpisce alcune specializzazioni. Quest'ultima è, infatti, una scelta che viene fatta dopo la laurea in medicina e l'abolizione del test di ingresso non garantisce che più persone sceglieranno le specialità oggi maggiormente disertate, come ad esempio quella di medicina d'urgenza, ma non solo", conclude Rossi.