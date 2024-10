Automotive: Fismic, Uglm e Aqcfr il 18 non saranno a Roma

Si spacca il fronte sindacale del settore automotive a pochi giorni dallo sciopero generale proclamato da Fim, Fiom e Uilm, che scenderanno in piazza il 18 ottobre con una manifestazione a Roma per chiedere al Governo di difendere l'occupazione e rilanciare il futuro dell'industria dell'auto in Italia. Fismic Confsal, Uglm e Aqcfr, infatti, hanno annunciato per lo stesso giorno un sit-in a Napoli, Torino, Potenza, Cassino, Atessa e Bari, accusando i colleghi degli altri sindacati di aver interrotto "un percorso unitario che durava da mesi". In un volantino distribuito oggi ai cancelli dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli), le segreterie territoriali di Fismic, Uglm e Aqcfr, hanno invitato i lavoratori al sit-in che si svolgerà in piazza Carità a Napoli, a cui seguirà la consegna al prefetto di Napoli di un documento contenente le loro proposte per far fronte alla crisi del settore da trasmettere al Governo. "Ritengo che, soprattutto in un periodo di crisi così profondo - ha affermato Giuseppe Raso, segretario generale della Fismic di Napoli e Caserta, e segretario nazionale del sindacato - si debbano unire tutte le forze di questo Paese per cercare di salvare la produzione nazionale dell'automotive e i posti di lavoro. Questo modo di fare di Fiom, Fim e Uilm, rompe un percorso unitario che da mesi ci vedeva chiedere le stesse cose: più lavoro per le fabbriche italiane. Le motivazioni dello sciopero sono esattamente le stesse, ma ci siamo disuniti senza un perché".