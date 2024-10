Classe dirigente, sempre figlia del suo tempo

C’è poco da fare ed è anche inutile insistere con polemiche sterili e del tutto fuorvianti. Fuor di metafora, le classi dirigenti politiche sono sempre e solo il risultato concreto di quella precisa fase storica. Del resto, se nella intera prima repubblica – e cioè per quasi 50 anni di vita democratica – la classe dirigente politica, a livello locale come a livello nazionale, era di grande levatura e di rara qualità, ciò era anche dovuto al fatto che l’ambiente circostante spingeva fortemente in quella precisa direzione. E quindi, una classe dirigente autorevole, rappresentativa e preparata sul versante politico, culturale, sociale ed amministrativo non era nient’altro che lo specchio ed il riflesso di ciò che era la società in quel momento. E, soprattutto, di ciò che richiedeva concretamente la società in quella particolare fase storica.

Certo, dopo la cancellazione dei grandi partiti popolari e l’avvento dei cosiddetti partiti personali e dei grigi ed aridi cartelli elettorali, il panorama è cambiato radicalmente. Le classi dirigenti autorevoli, radicate nei territori, espressione di pezzi di società e politicamente preparate sono state sostituite dai capi partito e da una sempre più brutale e virulenta personalizzazione della politica. Il tutto accompagnato da sistemi elettorali che hanno sostituito la “fedeltà” cieca al capo politico di turno rispetto allo storico e tradizionale radicamento sociale e territoriale. Dopodiché, con l’irruzione del populismo grillino, ogni pretesa di avere una classe dirigente degna di quel nome è stata letteralmente cancellata arrivando alla deriva nefasta e drammatica “dell’uno vale uno” e con una sostanziale criminalizzazione di tutto ciò che apparteneva anche solo vagamente al passato. E quindi, i partiti organizzati, le culture politiche di riferimento, la competenza specifica, la formazione permanente della classe dirigente, la rappresentanza sociale e territoriale e la concreta preparazione sono diventati semplici orpelli se non addirittura retaggio di un passato da radere al suolo. Di qui la criminalizzazione politica del passato, di tutto il passato e la demolizione scientifica di quei partiti – a cominciare dalla Dc, il principale partito italiano, e della sua classe dirigente – che avevano costituito l’ossatura centrale del nostro impianto democratico.

Ora, è di tutta evidenza che se si vuol invertire la rotta – o meglio, tentare di invertire la rotta – quel passato non va, come ovvio e scontato, riproposto ma, molto più semplicemente, non va dimenticato. Perché quelle costanti – seppur in un altro contesto storico – restano degli ingredienti decisivi e determinanti per qualificare la politica, rafforzare la democrazia e ridare efficacia alla stessa azione di governo. E uno degli elementi centrali, al riguardo, è proprio rappresentato dalla qualità e dalla autorevolezza della classe dirigente. Politica ed amministrativa. A livello locale come a livello nazionale. Forse è giunto anche il momento per dire ad alta voce che le mode sono sempre e solo passeggere. Come, ad esempio, quella della deriva populista. Mentre i “fondamentali” restano. In qualunque stagione storica e contro qualsiasi maldestra novità.