Regione Piemonte, "riformare legge sull'edilizia sociale"

"Lavoriamo a una riforma strutturale della legge in materia di edilizia sociale, in una prospettiva di legislatura". Questo è quanto evidenziato l'assessore regionale Maurizio Marrone nell'informativa sul programma in materia di politiche della casa, tenutasi nella seconda Commissione, presieduta da Mauro Fava. Tra gli altri argomenti discussi anche il rafforzamento della possibilità di "autorecupero e rigenerazione urbana e il contrasto alla speculazione nelle locazioni private". Fava, Silvio Magliano (Lista Cirio) e Gianna Gancia (Lega), intervenuti dai banchi della maggioranza hanno espresso apprezzamento per la relazione, evidenziando anche l'importanza della presenza degli sportelli Atc nelle zone disagiate, quella di contemperare equità sociale e diritto di proprietà, di continuare le politiche volte a diminuire le liste d'attesa e della mappatura degli alloggi sfitti. Marrone, rispondendo ai consiglieri della minoranza sul tema, ha ribadito l'importanza del rifinanziamento dei fondi statali.