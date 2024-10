Piemonte: Unioncamere, assunzioni in calo del 5,1%

Sono circa 31.820 i contratti programmati dalle imprese Piemontesi per ottobre 2024. Un dato in calo sia su base mensile (-1.720 rispetto al 2023 e con una variazione tendenziale del -5,1 per cento), che su base trimestrale (-2.220 assunzioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). Il 76,7 per cento delle entrate programmate dalle aziende Piemontesi riguarderà personale dipendente. La domanda di lavoro anche a ottobre 2024 è sostenuta dai contratti a tempo determinato con il 60 per cento delle entrate programmate. Si conferma ancora una volta elevato il mismatch tra domanda e offerta di lavoro: in 52 casi su 100, infatti, le imprese prevedono difficoltà a trovare i profili desiderati. In particolare nel settore dei meccanici e degli operai specializzati.