LA SACRA RUOTA

Auto, si rompe il fronte sindacale. Autonomi in piazza, ma a Torino

Mentre la triplice manifesta a Roma, venerdì 18 sotto la Mole scendono in piazza Aqcfr, Fismic Confsal e Uglm. Nella capitale non li hanno invitati, ma non se la prendono: "Su Mirafiori continuiamo a lavorare insieme"

“Non hanno voluto proseguire un discorso unitario a livello nazionale”, o più banalmente, non li hanno invitati a scendere insieme in piazza. Fabrizio Amante della Confederazione Unitaria Quadri (Acqfr) è diplomatico quando parla della manifestazione che questo venerdì vedrà sfilare a Roma, per chiedere la salvaguardia del settore dell’auto, Fim, Fiom e Uilm. Ma il suo dispiacere è evidente.

“I sindacati nazionali hanno fatto una scelta più politica”, forse anche figlia di una grandeur sindacale che secondo le sigle autonome ha scarso motivo di esistere. Proprio a Torino venerdì 18 ci saranno i segretari nazionali degli autonomi: Giovanni Serra di Aqcfr, Antonio Spera di Uglm e Roberto di Maulo della Fismic Confsal. Partiranno alle 9 da piazza Castello, percorreranno via Pietro Micca e via San Francesco per arrivare alle 10:30 in piazza Palazzo di Città, davanti al municipio del sindaco Stefano Lo Russo. Considerato che la sua vicesindaca Michela Favaro sarà a Roma insieme al presidente della commissione Lavoro in Comune Pierino Crema, è da escludere che il primo cittadino torinese si faccia vedere. In piazza invece li raggiungerà il leghista Giuseppe Catizone, che della commissione Lavoro è vicepresidente.

Sperando che lo sciopero dei bus non faccia troppi danni, davanti al Comune interverranno i segretari generali nazionali. “Abbiamo sempre fatto le cose a Torino, qui c’è il cuore dell’automotive”, ricorda con orgoglio Amante. La spaccatura, ci tiene a precisare, non avrà effetti sul lavoro nel capoluogo: “Noi coi provinciali abbiamo sempre lavorato bene e continueremo a farlo insieme. Poi è chiaro che loro rispondono a ordini di scuderia diversi”. Se Torino sarà "l'epicentro" degli autonomi, sono previsti sit-in a Napoli, Potenza, Cassino, Atessa e Bari. In un volantino distribuito oggi ai cancelli dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco, le segreterie territoriali di Fismic, Uglm e Aqcfr hanno invitato i lavoratori al sit-in che si svolgerà in piazza Carità, a Napoli, a cui seguirà la consegna al prefettodi un documento contenente le loro proposte per far fronte alla crisi del settore da trasmettere al Governo.