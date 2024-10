ENTI LOCALI

Province, Upi in coda all'Anci. Grandi manovre per il vertice

Resta alla sinistra la guida dell'associazione, dopo le dimissioni di De Pascale, candidato governatore dell'Emilia-Romagna. Assemblea a dicembre, quando si saprà chi è l'erede di Decaro. Il bilanciamento Nord-Sud. Voto in Piemonte, dove il centrodestra la fa da padrone

Ferme, ma pronte a partire non appena si saprà chi sarà salito sul podio dell’Anci. Un surplace inevitabile quello delle Province che attendono l’assemblea dell’associazione nazionale dei Comuni italiani con l’elezione del successore di Antonio Decaro, per poi procedere a quella del loro organismo di rappresentanza, ovvero l’Upi. L’Unione delle Province italiane è, infatti, in attesa di una nuova guida dopo le dimissioni di Michele De Pascale, presidente della Provincia di Ravenna e sindaco del capoluogo, oggi candidato del Pd per il campo largo a governatore dell’Emilia-Romagna. Ferme, ma pronte a partire non appena si saprà chi sarà salito sul podio dell’. Un surplace inevitabile quello delleche attendono l’assemblea dell’associazione nazionale dei Comuni italiani con l’elezione del successore diper poi procedere a quella del loro organismo di rappresentanza, ovvero l’Upi. L’Unione delle Province italiane è, infatti, in attesa di una nuova guida dopo le dimissioni di, presidente della Provincia die sindaco del capoluogo, oggi candidato del Pd per il campo largo a governatore dell’

Non è casuale la scelta del 10 e 11 dicembre per l’assemblea in cui eleggere il nuovo presidente. A quell’appuntamento i vertici degli enti territoriali hanno deciso di arrivare poco meno di un mese dopo l’analoga assise che l’Anci terrà dal 20 al 22 novembre a Torino e dalla quale uscirà il nuovo presidente. Proprio questa figura, non tanto per la sua appartenenza politica giacché è scontato che sarà un esponente del Pd (così come il successore di de Pascale vista la stragrande maggioranza delle Province in mano al centrosinistra), quanto per la sua appartenenza geografica condizionerà le scelte, ovvero il bilanciamento territoriale, per la guida dell’Upi. Non è casuale la scelta del 10 e 11 dicembre per l’assemblea in cui eleggere il nuovo presidente. A quell’appuntamento i vertici degli enti territoriali hanno deciso di arrivare poco meno di un mese dopo l’analoga assise che l’Anci terrà dal 20 al 22 novembre a Torino e dalla quale uscirà il nuovo presidente. Proprio questa figura, non tanto per la sua appartenenza politica giacché è scontato che sarà un esponente del Pd (così come il successore di de Pascale vista la stragrande maggioranza delle Province in mano al centrosinistra), quanto per la sua appartenenza geografica condizionerà le scelte, ovvero il bilanciamento territoriale, per la guida dell’Upi.

Nel caso, oggi dato come più probabile, in cui i Comuni convergano sul nome del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, le redini dell’Upi andrebbero nelle mani di un presidente di Provincia del Nord, al massimo scendendo fino alla Toscana e non di più. In questa ipotesi il nome che circola con potenziali maggiori chance è quello del bergamasco Pasquale Gandolfi, sindaco al terzo mandato del Comune di Treviolo, diecimila abitanti a pochi chilometri dal capoluogo. Al vertice della Provincia di Bergamo fino al 2026 Gandolfi in questi giorni, dopo le elezioni del nuovo consiglio, è alle prese con alcune tensioni interne al suo partito per la scelta di affidare una delle due vicepresidenze alla Lega, mettendosi contro la linea dei più ortodossi interpreti del verbo di Elly Schlein. Un possibile ostacolo che potrebbe aprire la strada, sempre non valicando di molto la linea gotica, a un presidente di una Provincia della Toscana o perpetuando il corso di de Pascale con un emiliano-romagnolo. Nel caso, oggi dato come più probabile, in cui i Comuni convergano sul nome del sindaco dile redini dell’Upi andrebbero nelle mani di un presidente di Provincia del Nord, al massimo scendendo fino allae non di più. In questa ipotesi il nome che circola con potenziali maggiori chance è quello del bergamasco, sindaco al terzo mandato del Comune di, diecimila abitanti a pochi chilometri dal capoluogo. Al vertice della Provincia di Bergamo fino al 2026 Gandolfi in questi giorni, dopo le elezioni del nuovo consiglio, è alle prese con alcune tensioni interne al suo partito per la scelta di affidare una delle due vicepresidenze alla Lega, mettendosi contro la linea dei più ortodossi interpreti del verbo di. Un possibile ostacolo che potrebbe aprire la strada, sempre non valicando di molto la linea gotica, a un presidente di una Provincia della Toscana o perpetuando il corso di de Pascale con un emiliano-romagnolo.

Se, al contrario, l’Anci dovesse andare a un sindaco del Nord, a quello di Torino Stefano Lo Russo come non dispiacerebbe a Giorgia Meloni, ma non scatenerebbe il giubilo nei dem, allora lo sguardo dei numeri uno delle Province volgerebbe inevitabilmente a Sud. Lì sembra farsi largo l’idea, anche se probabilmente destinata a restare tale per l’esito in Anci, del presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, attuale presidente di Upi Puglia.