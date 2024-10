LA SACRA RUOTA

Mirafiori ferma, operai sotto la pioggia. Imprese dell'auto: "Rischiamo di sparire"

Alla vigilia della manifestazione nazionale di domani, i lavoratori in cassa integrazione sono scesi in piazza davanti alla palazzina: "Ascoltate la nostra voce". L'allarme di Api: tutto il comparto dell'automotive è in ginocchio e le aziende chiudono

Gli operai delle carrozzerie di Mirafiori, in cassa integrazione fino al 4 novembre, sono scesi in piazza davanti alla palazzina di corso Agnelli, alla storica porta 5, dando vita a un’assemblea pubblica sotto la pioggia. L’iniziativa è stata organizzata unitariamente da tutte le sigle sindacali metalmeccaniche, alla vigilia dello sciopero generale nazionale di domani, venerdì 18 ottobre, con manifestazione a Roma. Al presidio hanno partecipato anche i cassintegrati della Lear e di altre aziende dell’indotto. “La mobilitazione dei lavoratori di Stellantis è partita proprio da Torino il 12 aprile con il primo sciopero unitario dei sindacati per chiedere il rilancio dell’auto. C’è stata poi un’altra manifestazione sempre unitaria davanti al Comune due mesi dopo, il 12 giugno. Lo sciopero nazionale di Stellantis e dell’automotive di domani ha avuto una grande spinta dalla mobilitazione torinese"” hanno ricordato i sindacati. “Vorrei che chi sta dietro le finestre dei piani alti di questa palazzina, luogo emblematico di Stellantis, ascolti questa voce. Noi non vogliamo rimanere in piazza, vogliamo che si apra un tavolo di trattativa. Non accettiamo che un’azienda come Stellantis abbandoni il confronto al ministero e si limiti a chiedere solo un sostegno economico. Ci vuole una contropartita di impegni, progetti e lavoro” ha detto Rocco Cutrì, segretario generale della Fim di Torino.

“Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto”, questo lo slogan scelto da Fim Fiom e Uilm per lo sciopero di domani che vedrà la partecipazione di migliaia di lavoratori provenienti da tutta Italia. È previsto un concentramento a piazza Barberini alle 9.30 dove saranno presenti i segretari generali di Fim Fiom Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella. Il corteo arriverà in piazza del Popolo dove ci saranno gli interventi dei delegati e dei segretari generali. Saranno presenti a Roma anche delegazioni di sindacati europei e mondiali.

Lo storico stabilimento produce oggi la Fiat 500 elettrica e due Maserati, ma a causa della scarsa domanda la produzione è stata sospesa per gran parte dell’anno e 2.800 lavoratori sono in cassa integrazione con stipendio ridotto. “Mirafiori è già stata chiusa. Solo che a volte riapre”, sottolinea Giacomo Zulianello, operaio dello stabilimento e sindacalista di Fiom Cgil, tra i lavoratori in cassa integrazione fino all’inizio di novembre. Un tempo simbolo della potenza della Fiat, che dava lavoro a circa 60.000 persone e sfornava fino a un milione di auto all’anno, tra cui l’iconica Fiat 500 nel periodo di massimo splendore degli anni Sessanta, è ora l’ombra di sé stessa.

La crisi che sta investendo le imprese metalmeccaniche preoccupa le organizzazioni dei lavoratori ma anche le associazioni datoriali. “In mancanza di misure adeguate si rischia la scomparsa di interi segmenti industriali, la perdita della nostra tecnologia e la distruzione di numerosi posti di lavoro”, affermano in una nota il presidente di Api Torino, Fabrizio Cellino, e il presidente di Unionmeccanica, Antonio Casano. Le considerazioni dell’associazione di via Pianezza sono contenute in un documento che verrà inviato alle istituzioni locali e nazionali.

“In Italia – sottolinea Unionmeccanica Api Torino – è stato prodotto il 36% di auto in meno rispetto allo scorso anno. La componentistica è in ginocchio con la cig aumentata del 20%. Molte aziende, specie di piccole dimensioni, hanno già chiuso per esaurimento degli ammortizzatori sociali; mentre si assiste al trasferimento delle produzioni in Paesi extra Ue. In Piemonte nei primi sette mesi dell’anno gli ammortizzatori sociali sono cresciuti del 40,7% rispetto al 2023. Torino ѐ ancora la provincia più cassaintegrata d’Italia”.

Le piccole e medie imprese della filiera, le più colpite dalla crisi del settore automotive, chiedono alle istituzioni di accompagnare la transizione ecologica con un serio e deciso piano di salvaguardia basato su tre pilastri: incentivazione di nuovi investimenti, moratoria sugli interessi per gli investimenti già effettuati per adeguarsi al green deal e rifinanziamento dei contratti di sviluppo. Unionmeccanica Api Torino, inoltre, chiede azioni per la formazione e per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, rivedendo il meccanismo della cig, almeno per i prossimi due anni. “Non si può accettare una transizione che avrà enormi costi sociali. Servono risorse pubbliche che il governo e l’Europa devono mettere a disposizione vincolate a precisi impegni. Risorse che non devono essere limitate agli incentivi per l’acquisto di auto, che, tra l’altro, nel 2024 non hanno dato benefici alle produzioni nel paese” sottolineano Cellino e Casano.