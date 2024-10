POLITICA & GIUSTIZIA

Ddl Sicurezza, i penalisti incrociano le braccia

Camere penali contro il provvedimento del governo Meloni, caratterizzato da una "matrice securitaria sostanzialmente populista, profondamente illiberale e autoritaria". E ancora, "sproporzionato e ingiustificato rigore punitivo". Stop alle udienze dal 4 al 6 novembre

Sciopero di tre giorni dei penalisti contro il ddl Sicurezza. A proclamarlo l’Unione delle Camere penali , secondo cui il provvedimento ha una “matrice securitaria sostanzialmente populista, profondamente illiberale e autoritaria, caratterizzata da uno sproporzionato e ingiustificato rigore punitivo nei confronti dei fenomeni devianti meno gravi ed ai danni dei soggetti più deboli”. E viola il principio di ragionevolezza, di eguaglianza e di proporzionalità, introducendo “una iniqua scala valoriale, in relazione alla quale taluni beni risultano meritevoli di maggior tutela rispetto ad altri di eguale natura”. Gli avvocati si asterranno dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 4, 5 e 6 novembre, e nella giornata del 5 terranno a Roma una manifestazione nazionale per “sollecitare il Parlamento ad adottare tutte le opportune modifiche alle norme del pacchetto sicurezza in senso conforme alla Costituzione ed ai principi del diritto penale liberale”.

Tra le misure più controverse del provvedimento c’è la norma anti blocco stradale, che prevede pene detentive fino a due anni per chi blocca strade o ferrovie in segno di protesta (basti pensare alle iniziative dei movimenti ecologisti). Pene più alte anche per chi partecipa a rivolte carcerarie, sia attraverso atti di violenza che di resistenza passiva, introduzione del reato di occupazione abusiva di immobili con pene da due a sette anni per chi occupa abitazioni destinate o di proprietà d’altri. È prevista, inoltre, la revoca della cittadinanza per reati di terrorismo, la limitazione alla vendita di carte telefoniche sim agli immigrati, i quali dovranno presentare un permesso di soggiorno per ottenerle.