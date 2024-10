Maltempo: in Piemonte allerta gialla, monitorati corsi d'acqua

E' ancora allerta gialla in Piemonte per rischio idrogeologico e idraulico. Per il pomeriggio di oggi sono attese altre precipitazioni diffuse, di forte intensità sul settore settentrionale della regione e tra Astigiano ed Alessandrino, con temporali intensi al confine con la Liguria. In particolare, nell'Alessandrino, sono sotto osservazione i corsi d'acqua per possibili esondazioni. "Al momento - spiega il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante - il livello è sotto controllo. Persiste però una situazione meteorologica complicata, con l'allerta gialla diramata da Arpa". Il sindaco ringrazia "i volontari che stanno monitorando il corso dei fiumi per aggiornare in tempo reale le centrali operative delle forze d'intervento". Secondo l'Arpa, domani ci sarà un'attenuazione delle precipitazioni, soprattutto nella seconda parte della giornata. Sabato sarà all'insegna della variabilità, mentre per domenica è attesa una nuova espansione dell'alta pressione sull'Europa occidentale, tuttavia i flussi umidi orientali manterranno nubi nei bassi strati atmosferici.