Accessi abusivi a computer, ex carabiniere condannato Torino

Accesso abusivo a sistema informatico: questo è il tema affrontato oggi in tribunale a Torino nel corso di un'udienza preliminare sfociata della condanna di un carabiniere in congedo, Luigi Pappalardo, a un anno di reclusione. La sentenza è stata pronunciata dal gip Rosanna Croce dopo un rito abbreviato. Pappalardo, secondo quanto ricostruito dal pm Gianfranco Colace, per aiutare un parente che intendeva comprare un'automobile chiese a un collega in servizio a Cuneo (a sua volta rinviato a giudizio) di acquisire dalle banche dati delle forze dell'ordine delle informazioni sul venditore. Il caso risale al 2021 ed è emerso nel corso di una delle numerose inchieste della procura di Torino su vicende analoghe che vedono coinvolti appartenenti (o ex) all'Arma dei carabinieri, alla polizia di Stato e alla guardia di finanza.