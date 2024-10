GRANDI OPERE

Dall’asfalto alle stelle, il Politecnico punta sulla Space economy

L'ateneo fa il primo passo nel lungo addio di Torino all'età delle bronzine: 44 milioni di investimento nella Città dell’aerospazio con la Regione, in attesa che i "privati" facciano la loro parte

Dalle quattro ruote ad Alfa centauri. Si avvicina la prima pietra della Città dell’aerospazio di Torino, futuro epicentro di un Piemonte che primeggia nella Space economy, con fatturato e occupati cresciuti a doppia cifra, tanto che il governatore Alberto Cirio ha salutato la delegazione subalpina in partenza per l’International Astronautical Congress di Milano gonfiando il petto: “Il Piemonte è in modo incontestabile la prima regione italiana per quanto riguarda l’export del settore aerospaziale”.

Così il Politecnico di Torino, dopo essere stato fucina di ingegneri dell’auto nel secolo ferrigno, è pronto al salto spaziale. Il ministero dei Trasporti ha dato il via libera all'avvio dei lavori di costruzione della Piattaforma dell’Aerospazio. Troverà sede nell’edificio 37 di corso Marche, nel cuore della futura cittadella aerospaziale: 15mila metri quadrati che Leonardo ha ceduto in diritto di superfice all’ateneo, per cui sono pronti 44 milioni: Il Poli ne metterà 27, gli altri fondi sono della Regione (15 milioni) e della Camera di commercio di Torino (2,5 milioni), come definito nell’Accordo di programma per innovazione e trasferimento tecnologico sottoscritto dai tre enti nel 2019. Sempre in attesa che le aziende dell’aerospazio, private nella struttura ma saldamente in mano pubblica, facciano la loro parte per trasformare corso Marche nel centro dell’aerospace subalpino.

Intanto, dal Poli assicurano che questo sarà soltanto il primo passo dell’ateneo sotto la guida di Stefano Corgnati nella filiera. L’edificio di corso Marche “si colloca in un ampio quadro di investimento del Politecnico nel settore aerospaziale", assicura il rettore, che promette di rafforzare la formazione e di istituire un Centro interdipartimentale sull’aerospazio, per mettere a sistema le competenze e trasferirle alle imprese. L’assessore alle Attività produttive del Piemonte Andrea Tronzano ricorda i numeri della filiera: "Con un giro d'affari di oltre 8 miliardi e 35mila posti di lavoro, è un settore da valorizzare e far crescere". Solo nel 2021, secondo i dati della Regione, gli occupati erano soltanto 20mila.