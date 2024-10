Maltempo: allerta gialla in alcune aree del Piemonte

In Piemonte c'è allerta gialla idrologica e idraulica nelle aree nordorientali e sudorientali a causa delle piogge forti e diffuse che proseguono da due giorni e il pericolo è arancione per una serie di corsi d'acqua in queste aree. Lo rileva l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), che segnala come gialla la previsione delle piene per il fiume Bormida a Cassine, il torrente Orba a Basaluzzo e il torrente Scrivia a Guazzora, tutti in provincia di Alessandria. Viene definita come molto alta la possibilità d'innesco di frane superficiali nelle aree di Belbo, Bormida, Scrivia, nella pianura settentrionale e nella pianura torinese e nelle colline, alta invece nel Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella. Ad avere superato il livello di guardia sono il fiume Ticino a Vanzone (Vco), il torrente Orco a Castellamonte, il torrente Stura di Lanzo a Cantoira, gli ultimi due in provincia di Torino, il Tanaro a Montaldo di Mondovì, a Lesegno (Cuneo) e a Cartosio (Alessandria).