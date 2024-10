LA SACRA RUOTA

Cambiare marcia sull'auto: Meloni convochi Stellantis

Manifestazione nazionale a Roma indetta dai sindacati. Primo sciopero generale da quarant'anni. "Basta con le chiacchiere. Servono fatti concreti". Cori contro i vertici dell'azienda e il governo. L'inconcludente tavolo del ministro Urso IN AGGIORNAMENTO

Sciopero unitario del settore automotive con manifestazione nazionale a Roma, promossa da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil con lo slogan “Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto”. I sindacati dei metalmeccanici sono scesi in piazza sotto la pioggia con un corteo da piazza Barberini a piazza del Popolo per difendere l’occupazione e rilanciare il futuro dell’industria dell’auto in Italia, a partire dai siti Stellantis. In piazza i segretari generali dei sindacati dei metalmeccanici, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella che interverranno dal palco. Al corteo anche i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri che chiedono alla premier Giorgia Meloni di convocare Stellantis e tutte le aziende del settore. Sul fronte politico in piazza c'è la segretaria dem Elly Schlein e il presidente del M5S Giuseppe Conte. Con loro i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Presenti delegazioni di sindacati europei e mondiali.

È partito il corteo delle tute blu da Piazza Barberini a Roma, imboccando via Sistina verso piazza del Popolo. Bandiere rosse, verdi e blu, striscioni e fumogeni, “Bella Ciao” intonata dagli operai Fiom insieme a cori contro la Meloni. Sono migliaia i lavoratori che stanno sfilando per le vie del centro, guidati dai leader di Fiom, Fim e Uilm in testa al serpentone. Alla base della protesta, che fa da sfondo al primo sciopero generale dell’auto da 40 anni, la difesa dell’occupazione e il futuro del comparto in Italia, a partire proprio dai siti Stellantis, piegati da una profonda crisi produttiva.

Stellantis “deve mantenere gli impegni che ha assunto col sindacato e col governo di rilanciare la filiera dell’automotive nel nostro Paese concentrando risorse, investimenti, nuovi modelli, aumentando la capacitò produttiva, salvaguardando tutti i posti di lavoro, diretti e dell’indotto”, ha detto il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, arrivando al corteo. Negli stabilimenti italiani “c’è una situazione drammatica, molta incertezza e paura sul futuro. E poi chiediamo rispetto per decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori che pretendono di avere il sacrosanto diritto alla certezza dell’occupazione. Ci aspettiamo maggiore responsabilità sociale”, ha aggiunto il leader di via Po.

“La piazza chiede di fare presto, di richiesta di mantenere gli impegni e di chiarire qual è il piano industriale con il quale si mantengono i posti di lavoro. È una richiesta al governo, alla politica, al ministro Urso'”, ha affermato il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri. E ha ammonito: “Basta con le chiacchiere. Servono fatti concreti. Serve un incontro con la Presidente del Consiglio e con Stellantis per definire intanto cosa farà l’azienda e quali saranno le linee di politiche industriali di questo paese. Non ci possiamo permettere di leggere tutti i giorni di chiusure dei siti produttivi per il costo dell’energia e per la mancanza politiche industriali'”, ha incalzato Bombardieri.

A Torino invece hanno sfilato i sindacati autonomi. Duecento persone sono partite in corteo da piazza Castello per ritrovarsi davanti all’ufficio del sindaco, nella piazza del Municipio. C’erano i segretari generali: Giovanni Serra di Aqcfr, Antonio Spera di Uglm e Roberto di Maulo di Fismic. I segretari degli autonomi insistono sulla necessità di una transizione che si basi sulla neutralità tecnologica e sulla necessità di non desertificare industria dell’auto e indotto. Sulla manifestazione nazionale che li ha visti esclusi non alzano lo scontro, ma fanno capire che la scelta dei sindacati confederali di escluderli è stata dettata da motivi “politici”. Parola da intendere anche nel senso che in piazza a Roma ci saranno i politici dell’opposizione e rischia di diventare più una manifestazione contro il Governo che un corteo per il lavoro. A lato del palco di piazza Palazzo di Città tanta politica locale: Andrea Russi e Valentina Sganga del Movimento 5 Stelle, Maurizio Marrone di Fratelli d’Italia, l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino. Dal palco il leghista Giuseppe Catizone ha riverdito l’orgoglio torinese: “Questa è la piazza ufficiale dello sciopero”.