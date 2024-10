Piemonte, bando da 70 mln per impiantistica invernale

“Oggi in Giunta abbiamo deliberato una bando da 70 milioni per l’impiantistica invernale”. Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a margine della presentazione della stagione invernale 2024/2025 della Via Lattea a Torino. “Bisogna investire su impianti che siano sempre all'avanguardia, i privati lo fanno- ha spiegato il governatore - Sestriere, Bardonecchia ne sono un esempio, ma la Regione anche fa la sua parte. Perché proprio oggi abbiamo stanziato 70 milioni di euro che hanno un meccanismo di rapporto 1 a 1 con i privati, e quindi vuol dire che movimentano investimenti per 140 milioni di euro che vanno ad ammodernare e a mantenere efficiente, a rinnovare, quello che è il ‘parco ferri’, così viene chiamato in termini tecnici, che vuol dire comunque le seggiovie e tutti i sistemi che sono necessari per garantire un sistema sciistico all'avanguardia internazionale che ogni anno ci dà soddisfazioni, perché i turisti crescono”. Cirio ha ricordato che “nell’ultimo anno il 52% dei turisti sono stati stranieri”.