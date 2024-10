Urso, entro fine anno prima legge italiana su Space Economy

Entro la fine di quest'anno sarà pronta la prima legge quadro italiana sullo Spazio e sulla Space Economy che pone l'Italia all'avanguardia tra i grandi player globali e anticipa le intenzioni dell'Unione Europea in merito a un regolamento per il settore. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso all'inaugurazione dello Space Park di Argotec a San Mauro torinese. "La legge quadro ha iniziato questa settimana l'iter in commissione Bilancio e penso che sarà pronta entro fine anno anche perché è un collegato alla manovra economica dell'anno scorso", ha spiegato Urso. "L'Aerospazio si affianca sempre più ai settori tradizionali e ancora trainanti del Made in Italy, tra i quali una volta avremmo potuto citare l'Auto" ha spiegato Urso che ha ricordato gli investimenti pari a circa 7,3 miliardi di euro previsti dall'Italia per i programmi spaziali fino al 2026.