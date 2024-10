LA SACRA FAMIGLIA

Operai Stellantis all'inferno, Elkann in paradiso (fiscale)

Mentre i lavoratori scendono in piazza a difendere l'industria dell'auto e il loro posto di lavoro spuntano altre società offshore riconducibili all'erede della famiglia Agnelli. Le indiscrezioni dell'Espresso sulle carte dell'indagine per frode all'Erario

Beato in paradiso (fiscale). Una nuova indiscrezione arriva direttamente dal settimanale L’Espresso, in merito all’indagine della Procura di Torino sulle presunte frodi fiscali imputate a John Elkann. Secondo quanto viene riportato, dai Panama Papers emergono nuove società offshore collegabili all’attuale numero uno del gruppo Exor e presidente di Stellantis: tali compagnie sarebbero anonime e collocate in alcuni dei più importanti paradisi fiscali del mondo.

I documenti, svelati dal periodico, portano alla luce delle tesoriere ereditate da John e dai suoi fratelli, Ginevra e Lapo, tra cui la Fancydance Trading Inc., una società anonima a tassazione zero che ha sede alle British Virgin Islands. A schermare l’ignoto proprietario è Johannes Matt, che lavora in Lichtenstein e viene indicato negli atti giudiziari italiani come fiduciario della famiglia Agnelli-Elkann. Si tratta della stessa persona che gestiva almeno un’altra offshore, sempre alle Isole Vergini. Come viene riportato, il capitale sociale di questa società è diviso in 10.000 azioni che non hanno un valore nominale prefissato. Tali azioni, nel 2012, passano a un fondo estero chiamato Conegliano Private Equity, prima di venire trasferite in un’altra cassaforte finanziaria del Liechtenstein, denominata Bendel Fund, tutti fondi che portano alla persona di John Elkann.

Le carte studiate da L’Espresso non specificano le attività di tale società, ma è chiaro come la stessa abbia investito una notevole mole di denaro, avendo con un patrimonio netto di 231 milioni di euro (ogni quota dello 0,04% della società equivale a 92mila euro). Contattato dal settimanale, l’ufficio stampa di Elkann ha confermato questa ricostruzione, sottolineando che lui non ha commesso alcun illecito. Fancydance Trading Inc. rientra nelle partecipazioni di un fondo d’investimento che i fratelli Elkann hanno regolarmente inserito nelle loro dichiarazioni fiscali dall’anno del decesso della nonna Marella Caracciolo Agnelli (2019).

I Panama Papers rivelano l’esistenza anche di altre compagnie offshore finora sconosciute. Vilanda Capital Limited è il nome originario di una società delle solite Isole Vergini Britanniche controllata da Margherita Agnelli, la figlia di Gianni e Marella. Tra i documenti che sono stati visionati, c’è anche una delle prime cause civili intentate da Margherita contro i tre figli. I suoi legali contestano di aver scoperto che una società cassaforte, chiamata Buckingham Talcott Inc., è stata liquidata e tutti i suoi beni sono stati assegnati alla Exor, accusata di aver tenuto nascoste quelle carte. Fino a prova contraria e aspettando i futuri processi, Elkann e tutti gli altri indagati vanno considerati innocenti.