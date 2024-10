Maltempo, allagamenti e frane in alcune strade del Torinese

Ci sono dei problemi su alcune strade nel Torinese a causa del maltempo. A Leini è stata chiusa per allagamenti via Caselle Vecchia: i tecnici Smat e del Comune stanno posizionando delle griglie al posto dei tombini chiusi per consentire lo smaltimento delle acque. A Valchiusa il sindaco Maurilio Vercellio ha firmato un'ordinanza di chiusura della strada per la località Inverso a causa di uno smottamento che ha provocato il cedimento dell'asfalto. In considerazione del pericolo idrogeologico, il sindaco di Chivasso, Claudio Castello ha invece firmato un'ordinanza che, fino al termine dell'emergenza, vieta l'avvicinamento alle sponde e agli alvei del torrente Orco e del fiume Po. Con lo stesso provvedimento il Comune ha deciso di chiudere la parte del parco del Bricel che si affaccia sul Po e il parcheggio ad ovest del torrente Orco.